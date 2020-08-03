Депутат Госдумы Аксаков объяснил падение рубля действиями спекулянтов

Москва, 3 августа. Российский рубль в ближайшее время упрочит свои позиции на валютном рынке в связи с ростом цен на нефть. Такой прогноз в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, отечественная валюта даже «переукреплена» благодаря действиям Центробанка, однако рубль продолжает падать.

«Риторика антироссийская возрастает – это также влияет на инвесторов. Маржа, зарабатываемая спекулянтами, уменьшилась из-за снижения ключевой ставки. Спекулянты уходят, выводят капиталы, это влияет на снижение рубля», — считает Аксаков.

Он также отметил, что стабильность рубля влияет на состояние экономики и, в частности, бизнеса. При этом снижение курса отражается на всем населении.

«Влияет на все, поскольку импорт растет. Нам нужно по широкому кругу товаров обеспечивать импортозамещение. Тогда падение курса рубля простимулирует замещение таких товаров», — добавил парламентарий.

Как подчеркнул депутат, в России не наблюдается скачков инфляции, поскольку правительство решает проблемы не с помощью печатного станка, а выплачивая пособия бизнесу из резервов.