Названо условие для получения 35 тысяч на ребенка в августе

Москва, 3 августа. В июне и июле семьи с детьми могли получить по 10 тысяч рублей на ребенка в качестве меры поддержки от государства. Однако не все граждане смогли разобраться, кому именно полагается это пособие. На какую же сумму могут рассчитывать семьи, которые еще не подавали заявление на единовременную выплату?

В июне выплачивалось единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей на всех детей в возрасте с трех до 16 лет, точнее, на родившихся с 11.05.2004 по 30.06.2017. Для семей с детьми до трех лет (родившихся с 01.04.2017) была предусмотрена другая мера поддержки — пособие по пять тысяч рублей за апрель, май и июнь. Таким образом, на ребенка до трех лет россияне в сумме получали по 15 тысяч рублей.

При этом порядок выплат менялся для тех детей, которым исполнялось три года в период с апреля по июнь. Например, если маленькому россиянину стукнуло три года в мае, то родители могли получить по пять тысяч рублей за апрель и май, а затем 10 тысяч в июне. Наибольшая сумма положена тем, чьи дети достигли трехлетнего возраста в июне — таким семьям выплачивается по пять тысяч рублей за три месяца, а также июньская единовременная выплата в 10 тысяч рублей, то есть, в сумме 25 тысяч рублей. Такая схема расчета приведена на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Однако меры поддержки семей с детьми было решено продлить на июль. За второй летний месяц по десять тысяч рублей могли получить уже все граждане с детьми от рождения и до 16 лет.

Те, кто еще не подал заявление на данные выплаты, могут сделать это до 1 октября. Например, семья с пятилетним ребенком, не оформившая единовременное пособие ранее, может получить сразу 20 тысяч рублей в августе. Если же ребенку исполнилось три года в июне, то на него полагается по пять тысяч рублей за апрель, май и июнь, а также две единовременных выплаты по 10 тысяч рублей за июнь и июль. Таким образом, семьи с такими детьми, не подававшие заявление ранее, в августе могут получить сразу 35 тысяч рублей. Отметим, что эти выплаты никак не зависят от дохода семьи.

Ранее от россиян поступила просьба продлить выплату в 10 тысяч рублей и на август. В Госдуме РФ поддержали эту инициативу.

Если решение о новой выплате будет принято, она станет отличным подспорьем для родителей школьников, которые должны собрать ребенка перед новым учебным годом, ведь в сентябре занятия начнутся в традиционном формате. Как отметила председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT, задача полностью перейти на дистанционное обучение никогда не стояла, поскольку заменить живое общение учителя и школьника невозможно.