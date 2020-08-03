В туристическом районе Турции на водителя микроавтобуса напали с ножом

Эдремит, 3 августа. Двое неизвестных молодых людей напали с ножом на водителя туристического микроавтобуса, курсировавшего по маршруту Эдремит-Алтынолук (Турция). Мужчина остался жив, несмотря на полученное ранение головы. Об этом сообщает местное издание Sabah.

Авторы публикации также предоставили видеозапись с телефона одного из очевидцев, находившихся в транспортном средстве. Как удалось выяснить, водитель микроавтобуса потребовал, чтобы зашедшие молодые люди надели защитные маски, но они отказались, что спровоцировало ссору между ними. На записи видно, как двое пассажиров, вероятно находящихся в состоянии алкогольного опьянения, сначала вступили в словесную перепалку с сидящим за рулем мужчиной, а потом один из них напал с ножом.

Водитель микроавтобуса получил ножевое ранение в область головы, однако ему сильно повезло остаться в живых. Мужчина был госпитализирован и выписан после завершения лечения. Нападавшие скрылись, их личности сейчас устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. По счастливой случайности никто из пассажиров не пострадал.

Стоит отметить, что за последнее время заметно участилось количество подобных инцидентов на территории Турции. Прежде всего, криминогенная обстановка ухудшилась на известных туристических курортах страны. Так, ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о нападении группы неизвестных лиц, вооруженных камнями, палками и ножами на один из отелей в Кемере. Спустя несколько дней в Анталье злоумышленники похитили 22-летнюю девушку, которая пасла козлят на лугу. Преступники связали жертву, заклеили ей рот скотчем и увезли в неизвестном направлении. На текущий момент у турецких полицейских по-прежнему нет информации о местонахождении пастушки и о том, жива ли она.