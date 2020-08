برنار ليفي يكشف من ساعده في الوصول إلى ليبيا

كشف الصحفي السياسي الفرنسي برنار هنري ليفي، عن أسماء الأشخاص الذين سهلوا زيارته إلى ليبيا.

يذكر أن المكتب الصحفي للمجلس الرئاسي التابع لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني نفى في السابق تورط الوفاق في تنظيم زيارة الفرنسي إلى شمال أفريقيا. وذلك بسبب الموقف السلبي جدا لليبيين أنفسهم تجاه برنارد ليفي كشخص أصبح حفز لأزمة طويلة الأمد، لم تتمكن حكومة الوفاق من الاعتراف بأنها من نظم زيارته للبلاد. ومع ذلك، فإن الشبهات لدى الشعب الليبي ازدادت بعد الغريدات الغامضة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر من قبل وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، حيث ناقض الوزير نفسه، معلقا على موضوع وصول مفكر سياسي من فرنسا.

بعد مرور بعض الوقت، بدأت وسائل الإعلام المحلية تنشر معلومات مفادها أن مستشار وزير الداخلية في حكومة الوفاق عماد شنب نسق لقاء ضيف من فرنسا مع عضو نواب طرابلس سليمان الفقيه، ومحمد السبتي (طيارة)، ورئيس المجلس العسكري مصراتة الأسبق رمضان زرموح. وذكرت مصادر أخرى أن ليفي وصل إلى ليبيا بدعوة من وزارة الداخلية في حكومة الوفاق.

وبدد الفرنسي بنفسه أخيرا الشائعات، ونشر تقريرا من ليبيا في صحيفة وول ستريت جورنال بعنوان "الكمين الليبي الذي نصب لي" والعديد من الصور على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

« Disavowed », morons? Here is my story, in the Wall Street Journal, of the ambush in #Libya: Men armed with Kalashnikovs firing and chasing me and my team. Chants of “Jewish dog” in streets. Pictured here, the officers who helped me escape and do my work. https://t.co/rdIvXRhkMn