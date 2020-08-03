Названа польза от употребления полыни

Москва, 3 августа. Травы и лекарственные растения пользуются популярностью у любителей нетрадиционного лечения в разных уголках мира. Полынь, например, считается хорошим чудодейственным средством в китайской медицине.

Ароматный кустарник с горькой листвой именуется у китайцев «кингхао». Несколько тысяч лет полынь ценится в Китае за ее эффективность в противостоянии и лечении тяжелых болезней, включая смертельно опасную малярию.

Кстати, в японской культуре полынь часто входит в состав деликатеса моти, основу которого составляет клейкий рис.

Специалисты установили, что горький вкус полыни придают вещества, которые могут помочь в очистке желудка от микробов и паразитов. Листья этого кустарника иногда составляют основу чаев иди детокс-напитков.

Некоторые используют полынь для пищеварения, обезболивания, лечение болезни Крона и малярии.

Однако, несмотря на возможные положительные эффекты, употребление полыни может быть противопоказано. Не стоит принимать ее беременным женщинам, иначе будет серьезный риск выкидыша. Противопоказаны полынные чаи или добавки с полынью страдающим эпилепсией. В этом кустарнике содержится вещество туйон, которое может вызвать судороги. Специалисты советуют обратиться за консультацией к медикам, чтобы определить правильную дозировку полыни.

Стоит напомнить, что весной нынешнего года президент Мадагаскара Андри Радзуэлина рассказал о разработанном лекарстве против коронавируса, в основе которого есть полынь.