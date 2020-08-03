Финалистка «Холостяка» отреагировала на интимное с ней видео

Москва, 3 августа. Участница и финалистка популярного шоу «Холостяк» Лиза Адаменко прокомментировала выложенное музыкантом Кириллом Дубровиным интимное видео. По словам модели, ее просто-напросто подставили.

Все участники проекта «Холостяк» связаны суровыми правилами шоу. Девушкам нельзя рассказывать о том, что происходило на съемках и афишировать связь с другими мужчинами до тех пор, пока шоу демонстрировалось зрителям ТНТ. Изначально следовала им и Адаменко, но затем ее решил подставить один из знакомых.

Репутация модели была серьезно испорчена опубликованными Дубровиным материалами. Известный под псевдонимом Рептар музыкант выпустил трек «Холостяк», в которым были использованы моменты из голосовых сообщений девушки. По словам Адаменко, она запрещала Дубровину выкладывать запись до окончания шоу, однако молодой человек решил действовать наперекор запретам.

Также было опубликовано видео весьма развратного содержания, на котором якобы зафиксирован акт орального сношения между репером и моделью. Но Адаменко заявила, что на самом деле половой акт между ней и ее знакомым не состоялся.

«Я в платье, а он вообще в черных трусах, никакого члена на видео не было», – прокомментировала она случившееся.

Как сообщает портал «СтарХит», на самом деле не было между знаменитостями и каких-либо романтических отношений. Дубровин пытался «хайпить» на имени знакомой, а также один раз пришел к ней на помощь. Тогда девушка упала с парапета и несколько дней провела в больнице с серьезным ушибом, а музыкант навещал ее и приносил поесть.

После опубликования записей Дубровин попытался извиниться перед Адаменко и посылал ей букеты цветов, однако исправить ситуацию у него не получилась. По словам модели, даже ее мать подтвердила, что подобное прощать нельзя.

По завершению шоу выяснилось, что Адаменко дошла до финала, однако уступила победу модели Барбаре Пино. Самому же «холостяку», Антону Криворотову, затем пришлось комментировать слухи об эскортном прошлом победительницы шоу.