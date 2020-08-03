У «антирейдерского» юриста из Самары нашли гараж иномарок и жилье на 200 млн

Как «антирейдерский» юрист из Самары Ольга Дворянчикова превратилась в «адвоката дьявола» Александру Дворянчикову с гаражом иномарок и почти 500 метрами жилой недвижимости более чем на 200 млн рублей в столице.

Карьера молодого юриста Ольги Дворянчиковой из провинции (родилась она в Самаре в 1979 году) началась хорошо — закончила Самарский государственный университет по специальности «юриспруденция». В период учебы проходила практику в центральном аппарате Налоговой полиции РФ и Министерстве юстиции РФ. Работала с известными компаниями, а потом вела уголовные наследственные и арбитражные дела.

С 2006 года Ольга Дворянчикова выступала уже как защитник интересов бизнеса и специализировалась именно на антирейдерских делах.

В 2008 году адвокат учреждает и становится членом правления Центра содействия и защиты инвестиций в Москве. Уставный капитал компании составляет всего 30 000 рублей. Сайт компании при этом не меняется с 2008 года.

Уже через короткий промежуток времени жизнь адвоката резко меняется. Так, в 2005 году первой недвижимостью в столице молодого юриста Ольги Дворянчиковой становится скромная квартира в панельном доме стоимостью чуть больше 5 млн рублей. А вот в период с 2012 по 2014 год Ольга Дворянчикова приобретает и средства, и вкус к хорошей жизни и становится владелицей трех квартир в престижных районах Москвы, которые, по данным базы «Циан», сегодня оцениваются более чем в 200 млн рублей.

Меняет молодой адвокат и автомобиль — с ВАЗа Дворянчикова пересаживается на люксовую иномарку. Откуда у ранее скромного и молодого юриста за три года появилось 200 миллионов рублей на покупку недвижимости в центре столицы? Как юрист смог позволить себе такую роскошь при нулевой отчетности компании? Может быть, истинные причины «успеха» и роста благосостояния объясняются тем, что Дворянчикова поменяла сторону?

Когда и каким образом жизнь адвоката и ее деятельность сменили направление? Безусловно, прямых доказательств причастности Дворянчиковой к громким делам нет. Если бы они были, то «антирейдер» давно бы как минимум была вызвана на допрос. Клиенты, обращающиеся с такими вопросами к юристам, как правило, избегают огласки этого факта, поскольку боятся давления в том числе и на антирейдеров. В период активного рейдерского захвата собственности многие юристы заработали состояние.

Первая громкая московская история, на которой, безусловно, поживилось немало юристов, случилась с Александром Кравченко, владельцем крупнейшей мебельной фабрики «8 Марта». С 1996 года бизнесмен, предположительно, с помощью Дворянчиковой объединил несколько предприятий, расположенных в Москве и производящих мягкую мебель. По его собственным заявлениям, к 2012 году магазины мебели «8 Марта» были расположены почти в 100 городах России и стран СНГ. Именно в этот период г-жа Дворянчикова приобретает дорогую недвижимость. По совпадению в 2012 году Кравченко был убит.

На момент убийства Кравченко оборот только холдинга «8 Марта» оценивался примерно в 200 млн долларов. Кроме того, Кравченко также являлся владельцем компаний «Мебельпром», «Фабрика мебели «Уют», «Фабрика мебели «Комфорт», а также компаний по продаже недвижимости — ООО «Промзона», ООО «МТЦ» — и строительной компании «ООО «КВК Перспектива».

После гибели Кравченко началось деление наследства бизнесмена, ходом которого пришлось заинтересоваться следственному комитету, который возбудил новое уголовное дело против неустановленных лиц из учредителей фирмы «ООО «Комфорт», стоимость которой, по оценкам защиты, составляла около 500 млн рублей (более 16 млн долларов по курсу на тот момент). «Неизвестных учредителей» подозревали в незаконном внесении изменений в реестр юридических лиц (ст. 170.1 УК РФ), что привело к выводу представителя Кравченко из состава учредителей ООО «Комфорт» и фактически захвату его бизнеса. Неустановленное лицо 6 июня 2012 года (то есть ровно через две недели после убийства Кравченко) представило в МИНФНС России №46 заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ о составе участников ООО «Комфорт», протокол общего собрания участников, заявления акционеров и акты продажи долей другими акционерами. Согласно заключению эксперта, подписи Талановой, являвшейся номинальным владельцем актива, оказались поддельными.

Второй эпизод как две капли воды похож на первый.

Давняя знакомая Дворянчиковой Юлия Егорова, связь с которой давно установлена, работала у владельца фирмы «Партия» Александра Минеева и, предположительно, делилась полезной информацией с адвокатом. Не секрет, что Минеев на рубеже нулевых приобрел большое количество торговой недвижимости в Москве. На волне роста стоимости коммерческой недвижимости в Москве капитализация активов Минеева приблизилась к 1 млрд долларов США. В то время, по неподтвержденным данным, недвижимость Минеева была оформлена на 18 юридических лиц, единственным акционером которой являлась гонконгская компания Crazy Dragon International Limited, а бенефициаром — сам Александр Минеев.

Впоследствии Минеев потерял весь бизнес, а многомиллионная недвижимость уплыла в иностранные юрисдикции, недоступные для российского правосудия. Есть ли в этом вина его адвоката, неизвестно. Минеев спустя некоторое время был убит.

Еще один факт, который хоть и не является доказательством причастности Дворянчиковой к криминальным захватам имущества, но заставляет задуматься, тоже произошел относительно недавно. Весной 2018 года Дворянчикова решилась на кардинальные перемены, она сменила имя, превратившись из Ольги в Александру. Что стоит за такими переменами, предположить сложно. Но гораздо чаще за такими переменами стоит желание уйти от ответственности или начать карьеру с чистого листа.

На сегодняшний день Юлия Егорова до сих пор находится в розыске. А адвокат Сергей Тарасов, который был привлечен к процессу официально, в том же 2018 году, когда Дворянчикова сменила имя, был привлечен в качестве главного фигуранта. Несколько недель назад ему было запрещено затягивать процесс ознакомления с документами, и следствие было официально завершено.