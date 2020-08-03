Билан раскрыл секрет своего столетнего сундука

Москва, 3 августа. Известный российский певец Дмитрий Билан в серии коротких видео в своем Instagram раскрыл секрет столетнего сундука, стоящего у него дома. По словам артиста, в раритетном элементе интерьера скрываются весьма необычные запасы.

На записях певец показал древний расписной сундук, приютившийся на кухне. Привлекающий взгляд предмет не передавался в семье артиста из поколения в поколение, а был просто куплен на одном из блошиных рыков и теперь используется для весьма необычных целей.

По словам Билана, на данный момент ящик играет роль хранилища черствого хлеба. С детства в певце воспитывали уважительное отношение к хлебу, поэтому звезда не выкидывает испортившийся продукт до сих пор, пишут «Дни.ру». Постепенно выработалась привычка скапливать хлеб. Билан не может поднять руку на покрытую плесенью буханку, поэтому кладет ее в сундук.

Когда хранилище заполняется, певец отправляется подкармливать животных. В парках Билан кормит птиц, крошки достаются и рыбе в окрестных водоемах. На данный момент процесс раздачи хлеба представителям фауны уже превратился в определенный ритуал, доставляющий Билану удовольствие. По словам певца, он ждет того момента, когда скопится достаточно черствого хлеба, чтобы можно было отправиться подкармливать живность.

Билан достаточно часто привлекает внимание общественности своими заявлениями и одиозными поступками. Кроме того, у артиста до сих пор сохранилась армия фанатов, наблюдающих за жизнью звезды. Недавно Билан удивил подписчиков смелым заявлением. Он признался, что его сердце уже давно занято.