Россия готовит космонавтов для рекордно быстрого полета к МКС

Москва, 3 августа. Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» начала подготовку российских космонавтов для рекордно быстрого полета на Международную космическую станцию (МКС). Эту информацию подтвердили в Роскосмосе.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил «Энергии» подготовить первый экипаж по сверхбыстрой схеме к МКС. По его словам, компания уже начала подготовку космонавтов.

Позднее в Роскосмосе подтвердили данные о начале подготовки космонавтов.

«Подтверждаем, такое поручение гендиректором Роскосмоса действительно дано», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

На сегодняшний день самой быстрой схемой пилотируемого пролета к МКС является четырехвитковая, это миссия занимает примерно шесть часов. Теперь работают над тем, чтобы корабль совершил всего два витка по орбите до стыковки со станцией, на это должно уйти около трех часов.