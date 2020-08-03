Сергей Пикин: Новый штраф для «Газпрома» — политическое решение Польши

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало «Газпром» на 57 млн долларов за отказ сотрудничать по делу о строительстве трубопровода «Северный поток — 2».

По моему мнению, это решение «Газпрому» ничем не грозит. В соответствии с законами Польши, UOKiK имеет право применять подобные санкции в отношении иностранных компаний. Позиция «Газпрома» тоже понятна: она не собирается передавать информацию польскому ведомству по самой простой причине — ее разглашение однозначно навредит всему проекту. Ведь польская сторона добивается предоставления ей сведений о финансировании строительства «Северного потока — 2».

Напомню, ранее именно из-за вмешательства антимонопольного управления этой страны была сорвана попытка создать для проекта единую компанию-оператора.

Скорее всего, Россию ожидают суды, так как штраф внесен, соответствующие документы выписаны. В Польше доведут это «расследование» до конца и вынесут то решение, которое именно им выгодно. Как я понимаю, европейские партнеры «Газпрома» все-таки предоставили польской стороне ряд документов и часть запрошенной информации.

Штраф — это только начало, польские чиновники, без сомнения, на этом не остановятся. Вся эта заваруха грозит нашей компании более серьезными санкциями. В отношении «Северного потока — 2» у Польши одна позиция: чем больше проблем они создадут проекту, тем лучше будет для них. На первый план выходит не столько экономическая, сколько политическая составляющая.

Дело в том, что «Северный поток — 2» вряд ли можно считать проектом, который способен каким-то образом ограничить конкуренцию на газовом рынке Польши. У этой страны сейчас есть масса вариантов покупки «голубого топлива». Они, например, могут покупать сжиженный газ. Поэтому я считаю, что все эти претензии со стороны польских властей иначе как надуманными не назовешь.

Так что «Газпрому» нет никакого смысла сотрудничать с польской стороной для того, чтобы заведомо получить счет на 60 миллионов долларов в виде штрафа, а в дальнейшем — еще и более серьезные санкции.

Что касается в целом «Северного потока — 2», то подобные действия Польши не остановят проект. У него сейчас главная проблема — должен пройти нерест трески, из-за которого приостановлено строительство российского газопровода. А осенью стоит ожидать уже новый пакет американских санкций. Ну что ж, будем как-то выкручиваться!

СП-2 должен быть достроен. Тут уж, как говорится, дело принципа.