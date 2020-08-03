Ракетоносец Ту-95МСМ совершит первый полет в августе

Москва, 3 августа. Руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным анонсировал до конца августа полет стратегического ракетоносца Ту-95МСМ.

«Я надеюсь, до конца августа в Таганроге взлетит у нас долгожданный глубоко модернизированный Ту‑95. Машина не только на базе старого планера. Планер мы тоже переделали: мы усилили крыло, поменяли отдельные агрегаты», — рассказал руководитель корпорации.

Слюсарь отметил, что на самолет установлены усовершенствованные двигатели с новыми винтами, он оснащен современнейшим комплексом вооружения. Глава ОАК подчеркнул, что благодаря технологическим доработкам боевые мощности Ту‑95 увеличились вдвое. Он добавил, что после проведения полета испытания будут продолжены. Ведь в планах – дальнейшая модернизация всех ракетоносцев, сообщает пресс-служба Кремля.