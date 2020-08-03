Ореховый спас: когда празднуем в 2020, история и традиции

Третий Ореховый, или Хлебный, Спас отмечается каждый год 29 августа и в 2020-м приходится на субботу. Расскажем, откуда праздник получил свое название и какие традиции связаны с этим днем.

Почему Ореховый Спас так называется? История праздника и традиции

Третий и последний из спасов следует за Медовым и Яблочным и имеет сразу несколько названий.

Христиане почитают этот день как факт запечатления образа Иисуса на полотне. В этом заключается суть празднества. Авгарь, правитель сирийской Эдессы, мучился от страшной, неизлечимой болезни. Государь был наслышан о чудесах, творимых Иисусом, и верил, что лишь Сын Божий сможет спасти его жизнь, избавив от проказы. Авгарь решил отправить ему послание с мольбой об исцелении. Передать письмо поручили талантливому живописцу Анании, который должен был, кроме того, написать портрет чудотворца и доставить его своему господину.

Однако сразу по прибытии в Палестину выполнить наказ он не смог, поскольку вокруг Христа толпилось слишком много людей, и изобразить его художнику не удалось, даже встав на большой валун. Зато Иисус заметил страждущего и попросил своего ученика принести кувшин с водой и полотенце. Умывшись, Спаситель вытер лицо, и на ткани проявился лик Сына Божьего, с которого позднее писали иконы Спаса Нерукотворного. Отсюда и соответствующее название праздника. Гонец успешно доставил убрус своему правителю, и тот действительно пошел на поправку. Святыне поклонялись знатные горожане и простые жители Эдессы, а 29 августа 944 года убрус перевезли в Константинополь, но, увы, не уберегли, и в 1204 году он был утерян.

Ореховым третий Спас прозвали за то, что к этому времени орехи считались полностью созревшими, люди заготавливали лещину и собирали урожай, а затем шли на службу в храмы, освящали дары природы, готовили из них и делали заготовки на зиму. Орехи добавляли в качестве начинки в выпечку и настаивали на крепком алкоголе, чтобы в холодное время лечить всяческие хвори.

Название Хлебный этот день получил из-за того, что к концу августа крестьяне успевали собрать урожай зерновых. Пока мужчины активно готовили поля к новым посевам, женщины пекли из новой муки хлеб и накрывали богатый стол. В гости звали родню и соседей, благо Успенский пост успевал закончиться, и дозволялось радовать себя вкусной и разнообразной пищей. А вот что делать категорически запрещалось, так это ругаться, сквернословить, клеветать на ближних. Завершать день было принято банькой с вениками из ветвей орешника, которые, если судить по народным поверьям, оберегали моющегося от болезней и дурного глаза.

В эти дни особо бойко шла торговля, поэтому в окрестностях городов разворачивали ярмарки, на которых народ вовсю гулял, веселился и, конечно, покупал всякую всячину. Уйти с базара без покупки считалось плохой приметой, поэтому каждый старался приобрести хотя бы какую-нибудь мелочь. Главным товаром на таких ярмарках были ткани. Отсюда и еще одно название для 29 августа — Холщовый Спас.

Приметы и поверья

Наши предки придавали огромное значение природным явлениям, качеству урожая и поведению животных. Расскажем о некоторых приметах, связанных с Ореховым Спасом:

За окном мокро, гремит гром и сверкают молнии — осень обещает быть теплой. Журавли начали свое путешествие в южные края — на Покров Святой Богородицы, 14 октября, жди заморозков. Считалось, что один год не может быть одновременно урожаен и на орехи, и на хлеб. Если амбары полны зерна — не надейся собрать много фундука. Если попадется сросшийся орех, его непременно следует спрятать в кошелек — тогда год будет удачным. Хочешь узнать, что ждет в ближайшем будущем — съешь орешек. Горький сулит разочарование и невезение, сладкий — благополучие и успех в делах. Червивый плод — к неудачам.

В чем польза орехов

Большой христианский праздник неспроста получил название Ореховый. В этих плодах с твердой скорлупой содержится масса необходимых нашему организму веществ. Вот лишь некоторые из полезных свойств ореха:

Высокое содержание витаминов. Каких — зависит от сорта. Так, в миндале много калия, фосфора и железа. А еще его издревле используют в качестве мощного и безопасного афродизиака. Фундук богат витаминами А и Е, отвечающими за красоту и молодость кожи, а также стимуляцию мозговой деятельности. Грецкий орех ценят за аминокислоты и его способность нормализовать артериальное давление. Кедр укрепляет иммунитет, а, уж если все-таки случилось заболеть, настойка на его основе быстро поставит на ноги. Питательная ценность. Орехи достаточно калорийный продукт, но это его свойство можно обернуть себе на пользу. Горсточка фундука поможет быстро и в любом месте утолить голод и надолго сохранить чувство сытости за счет содержания полезных жиров, не повышающих холестерин. Кладезь белка. Если следите за своим питанием и хотите нарастить мышечную массу, обязательно включайте орешки в свой ежедневный рацион.

Важно! Орехи очень полезны, но, как и во всем, необходимо знать меру, чтобы не навредить. Диетологи называют норму в 30-40 г в сутки. Такое количество принесет пользу здоровью, насытит и поднимет настроение без вреда для фигуры.

Ореховый Спас — древний праздник, который дошел до наших дней. В наше время для большинства из нас он утратил свое сельскохозяйственное значение, но глубокий христианский смысл делает 29 августа особенным, светлым днем, когда верующие идут в церковь, а потом всей семьей садятся за праздничный стол и радуют друг друга душевными разговорами и вкусной едой.