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Ореховый спас: когда празднуем в 2020, история и традиции

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Ореховый Спас отмечается 29 августа

Третий Ореховый, или Хлебный, Спас отмечается каждый год 29 августа и в 2020-м приходится на субботу. Расскажем, откуда праздник получил свое название и какие традиции связаны с этим днем.

Почему Ореховый Спас так называется? История праздника и традиции

Третий и последний из спасов следует за Медовым и Яблочным и имеет сразу несколько названий.

Христиане почитают этот день как факт запечатления образа Иисуса на полотне. В этом заключается суть празднества. Авгарь, правитель сирийской Эдессы, мучился от страшной, неизлечимой болезни. Государь был наслышан о чудесах, творимых Иисусом, и верил, что лишь Сын Божий сможет спасти его жизнь, избавив от проказы. Авгарь решил отправить ему послание с мольбой об исцелении. Передать письмо поручили талантливому живописцу Анании, который должен был, кроме того, написать портрет чудотворца и доставить его своему господину.

Однако сразу по прибытии в Палестину выполнить наказ он не смог, поскольку вокруг Христа толпилось слишком много людей, и изобразить его художнику не удалось, даже встав на большой валун. Зато Иисус заметил страждущего и попросил своего ученика принести кувшин с водой и полотенце. Умывшись, Спаситель вытер лицо, и на ткани проявился лик Сына Божьего, с которого позднее писали иконы Спаса Нерукотворного. Отсюда и соответствующее название праздника. Гонец успешно доставил убрус своему правителю, и тот действительно пошел на поправку. Святыне поклонялись знатные горожане и простые жители Эдессы, а 29 августа 944 года убрус перевезли в Константинополь, но, увы, не уберегли, и в 1204 году он был утерян.

Ореховым третий Спас прозвали за то, что к этому времени орехи считались полностью созревшими, люди заготавливали лещину и собирали урожай, а затем шли на службу в храмы, освящали дары природы, готовили из них и делали заготовки на зиму. Орехи добавляли в качестве начинки в выпечку и настаивали на крепком алкоголе, чтобы в холодное время лечить всяческие хвори.

Название Хлебный этот день получил из-за того, что к концу августа крестьяне успевали собрать урожай зерновых. Пока мужчины активно готовили поля к новым посевам, женщины пекли из новой муки хлеб и накрывали богатый стол. В гости звали родню и соседей, благо Успенский пост успевал закончиться, и дозволялось радовать себя вкусной и разнообразной пищей. А вот что делать категорически запрещалось, так это ругаться, сквернословить, клеветать на ближних. Завершать день было принято банькой с вениками из ветвей орешника, которые, если судить по народным поверьям, оберегали моющегося от болезней и дурного глаза.

В эти дни особо бойко шла торговля, поэтому в окрестностях городов разворачивали ярмарки, на которых народ вовсю гулял, веселился и, конечно, покупал всякую всячину. Уйти с базара без покупки считалось плохой приметой, поэтому каждый старался приобрести хотя бы какую-нибудь мелочь. Главным товаром на таких ярмарках были ткани. Отсюда и еще одно название для 29 августа — Холщовый Спас.

Еще одно название Третьего Спаса — Холщовый

Приметы и поверья

Наши предки придавали огромное значение природным явлениям, качеству урожая и поведению животных. Расскажем о некоторых приметах, связанных с Ореховым Спасом:

  1. За окном мокро, гремит гром и сверкают молнии — осень обещает быть теплой.
  2. Журавли начали свое путешествие в южные края — на Покров Святой Богородицы, 14 октября, жди заморозков.
  3. Считалось, что один год не может быть одновременно урожаен и на орехи, и на хлеб. Если амбары полны зерна — не надейся собрать много фундука.
  4. Если попадется сросшийся орех, его непременно следует спрятать в кошелек — тогда год будет удачным.
  5. Хочешь узнать, что ждет в ближайшем будущем — съешь орешек. Горький сулит разочарование и невезение, сладкий — благополучие и успех в делах.
  6. Червивый плод — к неудачам.

В чем польза орехов

Большой христианский праздник неспроста получил название Ореховый. В этих плодах с твердой скорлупой содержится масса необходимых нашему организму веществ. Вот лишь некоторые из полезных свойств ореха:

  1. Высокое содержание витаминов. Каких — зависит от сорта. Так, в миндале много калия, фосфора и железа. А еще его издревле используют в качестве мощного и безопасного афродизиака. Фундук богат витаминами А и Е, отвечающими за красоту и молодость кожи, а также стимуляцию мозговой деятельности. Грецкий орех ценят за аминокислоты и его способность нормализовать артериальное давление. Кедр укрепляет иммунитет, а, уж если все-таки случилось заболеть, настойка на его основе быстро поставит на ноги.
  2. Питательная ценность. Орехи достаточно калорийный продукт, но это его свойство можно обернуть себе на пользу. Горсточка фундука поможет быстро и в любом месте утолить голод и надолго сохранить чувство сытости за счет содержания полезных жиров, не повышающих холестерин.
  3. Кладезь белка. Если следите за своим питанием и хотите нарастить мышечную массу, обязательно включайте орешки в свой ежедневный рацион.

Важно! Орехи очень полезны, но, как и во всем, необходимо знать меру, чтобы не навредить. Диетологи называют норму в 30-40 г в сутки. Такое количество принесет пользу здоровью, насытит и поднимет настроение без вреда для фигуры.

Орехи — очень полезный продукт

Ореховый Спас — древний праздник, который дошел до наших дней. В наше время для большинства из нас он утратил свое сельскохозяйственное значение, но глубокий христианский смысл делает 29 августа особенным, светлым днем, когда верующие идут в церковь, а потом всей семьей садятся за праздничный стол и радуют друг друга душевными разговорами и вкусной едой.

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