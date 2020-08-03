Киев, 3 августа. Спецназ СБУ задержал террориста, угрожавшего устроить взрыв в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве.

Как сообщалось ранее, мужчина захватил в заложники начальника отделения банка и требовал обеспечить ему прямой эфир. Остальные работники финансовой организации смогли покинуть здание. В МВД Украины сообщили, что преступник является гражданином Узбекистана. Замглавы министерства Антон Геращенко уточнил, что это «психически нестабильный человек».

Отметим, что сегодняшний инцидент стал уже третьим по счету случаем захвата заложников на Украине за последние две недели. 21 июля в Луцке судимый местный житель Максим Кривош захватил пассажирский автобус. Он требовал, чтобы власти Украины назвали себя террористами в законе, а президент Владимир Зеленский записал видеообращение с рекламой фильма «Земляне». Зеленский выполнил это требование и переговорил с террористом по телефону, после чего он отпустил заложников.

23 июля в Полтаве имеющий судимости Роман Скрипник пытался угнать автомобиль. При задержании он достал гранату и взял в заложники полицейского. Во время переговоров он потребовал предоставить ему машину, а глава местного департамента угрозыска обменял себя на захваченного оперативника. После этого преступник вместе с заложником уехал из города и стал двигаться в сторону Киева, но по пути бросил автомобиль и сбежал в лес. В ночь на 1 августа он был обнаружен. В ходе спецоперации Скрипник снова захватил полицейского, после чего был ликвидирован.