Названы сроки регистрации первой в России вакцины от COVID-19

Москва, 3 августа. Регистрация в России первой вакцины от коронавируса ожидается в течение 10 дней, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, если эта процедура пройдет в ближайшее время, именно отечественная вакцина станет первой зарегистрированной вакциной, и Россия обгонит по срокам и США, и другие страны.

«Это будет первая от коронавируса», — подчеркнул Дмитриев в эфире телеканала «Россия-24».

Глава РФПИ добавил, что к уже к концу года по прогнозам специалистов в России будет каждый месяц производиться 10 миллионов доз препарата.

Напомним, 3 августа в Минобороны РФ сообщили об окончательных итогах тестирования вакцины на добровольцах. Результаты показали, что у всех испытуемых сформировался иммунный ответ и нет побочных эффектов. Это свидетельствует о том, что препарат безопасен и хорошо переносится организмом человека.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал журналистам, что к началу 2021 года в России будет ежемесячно производиться несколько миллионов доз вакцины, а серийный выпуск вакцины, разработанной в центре имени Гамалеи стартует уже в сентябре.

В Минздраве планировали, что массовая бесплатная вакцинация россиян начнется в октябре, и первыми ее получат учителя и медики.