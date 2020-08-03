Захватчик банка в Киеве потребовал прямой эфир

Киев, 3 августа. Террорист, захвативший в Киеве офис «Универсал Банка», потребовал выхода в прямой эфир украинских телеканалов. Эксперты связывают инцидент с недавним захватом заложников в Луцке, когда власти выполнили требования злоумышленника.

Неизвестный мужчина утверждает, что в его рюкзаке находится бомба. Он не стал препятствовать тому, чтобы сотрудники покинули здание, однако руководитель отделения решил остаться внутри.

Как сообщает «Царьград», правоохранители рассматривают возможность выполнения требования террориста. В частности, опрашиваются украинские телеканалы, способные предоставить эфирное время. Предполагается, что к злоумышленнику допустят журналистов каналов 112.ua, «Наш» или ZiK.

Ряд экспертов уже высказались, что инцидент стал прямым следствием захвата заложников в Луцке, когда президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования террориста. Тем самым множество неуравновешенных людей получил пример для действий.

«Собственно, как я и предсказывал. Отрекламировав документальный фильм, Зеленский запустил новую тенденцию в и так душевно не самом благополучном украинском обществе. И самые неустойчивые теперь делают так», — написал в Telegram военный корреспондент Александр Коц.

Напомним, 21 июля вооруженный мужчина захватил в Луцке автобус с пассажирами. Он требовал, чтобы Зеленский записал видеообращение, в котором рекомендовал посмотреть фильм «Земляне» и назвал глав государств «террористами в законе». Захватчик сдался полиции после того, как украинский лидер выполнил требования.