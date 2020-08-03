Глава ОАК рассказал, когда начнутся поставки «Охотников» в ВКС России

Москва, 3 августа. Поставки ударных тяжелых беспилотников «Охотник» в ВКС России начнутся в 2024 году. Об этом рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы от министерства обороны получили задачу ускорить проведение опытно‑конструкторских работ, максимально «сдвинуть влево» — так, чтобы поставки начать уже с 2024 года», — отметил Слюсарь.

По его словам, сейчас ведется активная работа в данном направлении. Также глава ОАК подчеркнул, что «Охотник» обладает беспрецедентными возможностями, поскольку обладает наибольшим боевым радиусом действия и имеет широкий состав оборудования и вооружения.

«Машины подобного класса две страны только, США и Китай, проектируют и производят», — отметил Слюсарь.

Ранее заслуженный летчик России, генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал об уникальных способностях «Охотника». По словам эксперта, беспилотник обладает специальным покрытием, камуфляжем и оборудованием, благодаря которым практически не заметен для радиолокационных систем обнаружения.