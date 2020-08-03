Эксперт объяснил, каким категориям пенсионеров помогут новые выплаты

Правительство, выделяя новые выплаты для пенсионеров, старается сберечь людей, которым сложно соблюдать режим самоизоляции. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Новые выплаты

С 16 августа российские пенсионеры могут претендовать на новую денежную выплату от государства. Так, пожилым гражданам из ряда регионов РФ правительство обеспечит дополнительную помощь в размере 2 тысяч рублей.

Данные выплаты полагаются пенсионерам, которые соблюдают режим самоизоляции. Несмотря на то, что ситуация с пандемией коронавируса на территории России стабилизировалась, в некоторых регионах все еще наблюдается рост эпидемических показателей. Поэтому в этих регионах будет продлен режим самоизоляции для пожилых граждан. Среди них — Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Крым, Якутия, ХМАО и другие.

«Мы уже выплатили пенсионерам старше 65 в целом за это время 1,5 млрд рублей», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Стимулирующие выплаты

Как отметил Павел Сигал, новые выплаты для пенсионеров — в первую очередь, стимулирующие. Так государство старается сберечь жизни пожилых людей, которым довольно сложно соблюдать режим самоизоляции, оставаться без общения.

«Возможность получить дополнительные выплаты общения не добавит, но позволит приобрести лекарства, более качественную еду, овощи и фрукты в сезон, когда можно делать заготовки. Пенсионеры смогут заказать доставку продуктов на дом, и заняться консервированием продукции для себя и членов своей семьи», — пояснил Павел Сигал.

Уверенность в том, что у человека будут большие запасы на холодный период, качественно улучшит их жизнь и снизит тревогу относительно будущей зимы, уверен эксперт.

Сигал считает важным, чтобы люди не подвергали свое здоровье опасности. И когда режим самоизоляции будет снят, у пенсионеров будет возможность наверстать упущенное и свободно перемещаться, но уже без риска.

1 августа прошел пересчет страховых пенсий, который коснулся более 11 миллионов россиян. Речь идет о получателях пенсии по инвалидности и старости, которые работали в прошлом году, при условии, что за них поступали страховые взносы.

Также с 1 августа выплату от государства могут получить все граждане России, которые являются родителями и потеряли работу. Данная категория населения имеет право получить 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Чтобы получить деньги, необходимо зарегистрироваться в центре занятости в качестве безработного.