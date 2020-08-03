«Посейдон» не даст США и НАТО покуситься на суверенитет РФ

«Посейдон» и «Авангард» охладят пыл США и НАТО, которые пытаются пошатнуть суверенитет России, заявил Федеральному агентству новостей военный аналитик Василий Дандыкин.

Ранее стало известно, что российский перспективный подводный беспилотный аппарат «Посейдон», названный британцами оружием «Судного дня», имеет ряд преимуществ перед обитаемыми подводными лодками.

По мнению военного эксперта Александра Жилина, перспективная высокоинтеллектуальная торпеда «может постоянно находиться на боевом дежурстве и выполнять поставленные задачи в любое время». Он выразил уверенность, что беспилотники такого класса «требуют большой ответственности, поскольку управление идет через программное обеспечение».

«Понятно, что возникают определенные риски, если, условно, хакеры попытаются перехватить управление. Но, побеседовав с нашими инженерами, конструкторами, я пришел к выводу, что защита от внешних вмешательств колоссальная», — сказал он.

С коллегой согласился другой военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что рабочая глубина «Посейдона» составляет один километр.

«Посейдон» ходит на глубине до километра, а это очень много, и никаким хакерам не удастся перехватить его управление, поэтому я согласен с уважаемым коллегой. К тому же не стоит забывать, что сам аппарат является высокоинтеллектуальным оружием, способным постоянно маневрировать и менять глубину. А если нужно, то торпеда сможет идти долго, сутки или даже чуть больше. Это очень серьезно отличает ее от советской «торпеды Сахарова», которую должны были применять в непосредственной близости от американского побережья, вызвав тем самым гибель экипажа нашей субмарины. С «Посейдоном» такого уже не произойдет, хотя сам аппарат несет боеголовку мегатонного класса», — подчеркивает аналитик.

Василий Дандыкин напомнил, что «Посейдон» называют оружием «Судного дня» просто потому, что оно, скорее всего, будет использоваться в тот момент, когда государств уже не останется, и станет дополнением к советско-российской системе «Периметр» (комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом в случае уничтожения командования и высшего руководства страны).

«В случае, если Россия и США обменяются массированными ядерными ударами и, например, в Америке кто-то выживает, то «Посейдоны» закончат начатое. Поэтому и оружие «Судного дня», поэтому оно для тех же американцев и британцев представляет наибольшую угрозу, как, например, комплекс «Авангард». Быть может, они будут бояться новых торпед даже больше, чем наших перспективных авиационные комплексов. Да, для России производство «Посейдонов» требовало огромных инженерных усилий и финансовых затрат, но, когда они встанут на боевое дежурство, это значительно остудит пыл наших стратегических «друзей». Иными словами, «Посейдон» не даст США и НАТО покуситься на суверенитет РФ», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в мае представители оборонно-промышленного комплекса рассказали, что впервые беспилотный глубоководный аппарат «Посейдон» будет запущен осенью 2020 года. Пуск пройдет с борта атомной подводной лодки «Белгород».