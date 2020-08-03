Экс-глава ГУ МВД Москвы Якунин назначен замдиректора ФСИН

Москва, 3 августа. Бывший глава Главного управления МВД РФ по Москве Анатолий Якунин назначен заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Якунина Анатолия Ивановича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в документе.

Также в указе отмечается, что Якунину присвоено специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы, передает НСН.

Анатолий Якунин в июне 2010 года возглавил УМВД России по Новгородской области. Должность главы столичного ГУ МВД он занимал с июня 2012 года по сентябрь 2016 года. После этого его назначили руководителем оперативного управления МВД России. Место Якунина в ГУ МВД Москвы тогда занял Олег Баранов.