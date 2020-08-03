Жертвоприношения после Курбан-Байрама отравили воду в Турции

Загрязнение ручья с питьевой водой обнаружили жители Карамюрсельского района Турции. В водоем попали останки после жертвоприношений на мусульманский праздник Курбан-Байрам.

Врач-дезинфектолог и директор по качеству компании «Санитарный сервис» Николай Дубинин рассказал Федеральному агентству новостей о последствиях употребления загрязненной воды в пищу.

«Отходы, которые образуются при разделке туш, относятся к биологическим. Они считаются опасными — может возникать ряд заболеваний. Если ручей являлся источником водоснабжения, то, например, по российскому законодательству он является зоной санитарной охраны. Получается, требования были нарушены», — сказал эксперт.

Дубинин отметил, что, к счастью, город, где произошел инцидент, был промышленный. Но в случае, если бы подобная ситуация произошла в курортном месте, наши соотечественники могли привезти из Турции холеру, брюшной тиф, дизентерию, ботулизм или столбняк.

Собеседник ФАН обращает внимание, что во время празднования Курбан-Байрама тема соблюдений требований при разделке туш касается не только крупных мясокомбинатов, но и частных лиц. Даже в случае, если река или ручей не являются источником питьевой воды, неправильная утилизация биологических отходов является загрязнением экологии и окружающей среды. Эксперт сообщает, что по российскому законодательству загрязнение водоемов регулируется СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

На днях жители Карамюрсельского района Турции заметили изменение цвета и запаха воды, после чего обратились в Администрацию водоснабжения и канализации области Коджаэли. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что жидкость имеет желтоватый и мутный цвет. Исследование показало, что причиной ухудшения качества стали жертвоприношения животных, которые происходили в ручье. Турецкие службы провели все необходимые мероприятия для очищения водоема.

Качество жизненно-необходимых ресурсов ставит под сомнение безопасность отдыха россиян в Турции. Николай Дубинин советует не пренебрегать мерами предосторожности и употреблять в пищу только бутилированную воду.

Испортить отдых россиян в Турции может не только вода, но и огонь. Турцию захватили лесные пожары, которые бушуют на побережье Эгейского моря.