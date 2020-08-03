Самолет МС-21 с российским двигателем поднимется в воздух до конца года

Москва, 3 августа. Первый полет самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 состоится до конца 2020 года. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в Ростех, Юрий Слюсарь.

По его словам, на предприятии в Иркутске двигатели уже установлены на самолет, конструкторы проводят необходимые отработки.

«Крайнее событие у нас в этом году — это вылет МС-21 с нашим отечественным ПД-14. До конца года мы должны работу завершить», — рассказал Слюсарь.

Ранее в Ростехе заявили, что новая версия самолета получит название МС-21-310. Его базовая модификация, на которой установлены американские двигатели PW1400, сейчас проходит сертификационные испытания и носит название МС-21-300.

Новые российские двигатели успешно установили на МС-21 в июле текущего года. Однако до начала проведения наземных и летных испытаний необходимо внести корректировки в элементы конструкции двигателя и планера.

МС-21 подразумевается как среднемагистральный самолет. Планируется выпускать три версии самолета, число мест в которых будет разниться от 132 до 250.