Подводная экспедиция изучит место гибели парохода «Челюскин»

Санкт-Петербург, 3 августа. Из Санкт-Петербурга в Чукотское море выдвинулась подводно-поисковая экспедиция — ей предстоит обследовать место гибели парохода «Челюскин», затонувшего в феврале 1934 года, передает Федеральное агентство новостей.

Исследование продлится две недели, за это время участники экспедиции уточнят координаты гибели парохода «Челюскин», а водолазы обследуют судно и создадут его 3D-модель. Организаторы считают, что экспедиция (она проходит в рамках проекта по сохранению морского исторического наследия России) дополнит научно-историческую информацию о гибели «Челюскина» и предоставит российскому научному сообществу новые факты.

Напомним, пароход «Челюскин» был построен в СССР для освоения Северного морского пути. В феврале 1934 года в Чукотском море он попал в зону сильного сжатия льда. Более ста дней в условиях полярной ночи пароход дрейфовал в Арктических льдах, а потом затонул. На лед успели высадиться 104 человека, в том числе женщины и дети.

Через два месяца челюскинцев спасли из палаточного лагеря на льду, и это мероприятие считается первой в мировой истории успешной крупномасштабной спасательной операцией в условиях Арктики. Исследователи Арктики утверждают, что именно спасение челюскинцев стало началом для комплексного освоения арктических трасс и создания мощной полярной авиации.

Как стало известно ФАН, современное исследование организовано морской инженерной компанией «Фертоинг». В нем принимают участие представители научного и поискового сообществ России — «Музей Мирового Океана», НП «Разведывательный Водолазный клуб», «Дом русского зарубежья им. А. Солженицына», «Морская спасательная служба». Работы проведут с использованием морского спасательного судна «Лазурит».