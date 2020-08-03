Правительство РФ увеличило выплаты на лекарства для льготников

Москва, 3 августа. Власти РФ увеличили ежемесячную сумму, выделяемую государством на приобретение лекарств для льготников. Соответствующее постановление об индексации приняло правительство РФ.

Согласно документу, теперь сумма составляет 886,4 рубля. Отметим, что речь идет не только о медикаментах, но и приобретении изделий медицинского назначения и лечебного питания, сообщает пресс-служба российского правительства.

В связи с увеличением расходов на эту статью для льготников из бюджета будут выделены дополнительно 988 млн рублей в нынешнем году.

Сейчас в России более 20 категорий льготников вправе на бесплатное получение медикаментов и медицинских изделий. Однако перечень того, что полагается человеку бесплатно, зависит от категории льготников.

Согласно действующим нормам, льготник может взять денежную компенсацию вместо бесплатного лекарства. Сделать это он может, обратившись с заявлением в Пенсионный фонд России.

Напомним, что российский кабмин намерен расширить перечень жизненно важных лекарств. Сейчас в перечень входят 57 наименований, в будущем он будет включать в себя уже 215. По мнению российского премьера Михаила Мишустина, расширение списка сделает эффективные препараты более доступными для населения.