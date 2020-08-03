Триполи, 3 августа. Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж потребовал от руководства телекоммуникационного холдинга Address Libya оплатить его перелет на частном самолете стоимостью 68,5 тысячи евро. Об этом рассказали в редакции СМИ.

Кроме того, в холдинге предоставили соответствующее письмо, полученное руководителем холдинга от Файеза Сарраджа. Данный документ был отправлен по электронной почте. Почему глава ПНС Ливии захотел, чтобы эта компания покрыла его командировочные расходы, редакция Address Libya не сообщает.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, как «правительство» Файеза Сарраджа оплачивает услуги сирийских террористов-наемников, завербованных Анкарой, за счет продажи ливийских природных ресурсов. Информационный ресурс Al Arabia отмечал, что ПНС финансирует 28 вооруженных группировок при помощи Национальной нефтяной корпорации (ННК), штаб-квартира которой располагается в Триполи.

Напомним, Турция по-прежнему оказывает ПНС Ливии военную помощь, поставляя на территорию североафриканского государства контрабандой оружие, снаряжение и боевую технику. Помимо того, что такая деятельность грубо нарушает эмбарго ООН, введенное в 2011 году, эта поддержка оплачивается из средств, принадлежащих всему ливийскому народу. При этом именно Анкара помогает триполитанскому режиму отмывать деньги, вырученные от продажи нефти.