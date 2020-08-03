Названы самые опасные виды автодорог в России

Москва, 3 августа. Хорошие дороги могут стать самыми опасными в России из-за водителей-лихачей. На трассах с качественным покрытием чаще всего происходят ДТП. Об этом рассказал автоэксперт Алексей Хресин.

Хресин рассказал, что опаснее всего передвигаться по трассам в промежутке с марта по июнь из-за того, что асфальт в некоторых регионах страны сходит вместе с дождями и снегом. Он также пояснил, что хуже для машины: плохой асфальт, бездорожье или езда по грунту. По его словам, самые опасные виды дорог — это новые.

«Если вычислять дорогу с точки зрения опасности возникновения ДТП, то самые опасные дороги — прямые, широкие, хорошо заасфальтированные, где народ начинает разгоняться. Как известно, люди чаще всего бьются насмерть на практически пустых трассах, — заметил эксперт.

Хресин рассказал, что на твердом покрытии вероятность поломки автомобиля увеличивается в разы, а передвижение по «грунтовке» может привести к засорам фильтра и испортить чувствительные к пыли детали авто, передает «Инфореактор».

«Неприятней ехать, конечно, по асфальтовой, поскольку на грунте края всех ям обычно мягче, они раскатываются и становятся более пологими», — подытожил он.

Несмотря на то, что по версии специалиста, самыми опасными считаются новые дороги, правительство не забывает о важности прокладки качественных автомагистралей. Так, в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заложено строительство новых трасс до 2024 года.