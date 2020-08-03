В Крыму объяснили любовь украинских политиков к отдыху на полуострове

Каждый приезд представителей украинской политической элиты на территорию Крыма вызывает у них понимание того, что он потерян для них навсегда — а потому любые их причитания по этому поводу происходят лишь от бессилия и от осознания необходимости продолжать глупую игру, в которую сами они уже давно не верят. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прибыл в Крым, чтобы провести там отпуск с семьей. Политик не раз подчеркивал, что «любит это место» и считает полуостров «де-факто российским» — он уже не раз посещал его с 2014 года, когда регион воссоединился с Россией.

«Тот факт, что украинские политики отдыхают в Крыму, может вызвать только саркастическую улыбку, — сказал Джаралла. — По секрету скажу: их тут и без Медведчука достаточно. Очень много известных в Киеве фамилий успели настроить здесь у моря своих домов и приезжают сюда почти каждое лето. Их усилиями еще в украинские времена происходил хорошо известный местным жителям «дерибан» земли: так, прилегающая к воде часть Никитского ботанического сада в Ялте была выведена из его основного состава, после чего там появились дачи политической элиты страны».

Политолог заметил, что эти «дачи», больше напоминающие роскошные виллы, находятся в собственности у влиятельных украинцев и по сей день. Более того, в одной из них до сих пор расположено уютное «дворянское гнездышко» Валерия Гелетея — бывшего начальника охраны экс-президента Виктора Ющенко и первого руководителя так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе. Туда без проблем «приезжают и отдыхают» его родственники.

«На этом фоне видеть в Крыму знакомые по прессе лица периода, скажем, Виктора Януковича — прокуроров, их заместителей, иных людей, игравших значительную роль в украинской политике — уже не представляется чем-то удивительным», — отметил эксперт.

По его словам, прибытие на полуостров Медведчука является демонстративным шагом — и нетрудно догадаться, что он, как опытный политик, уже заранее продумал, что скажет в ответ на критику националистов.

«Он заявит радикалам, что совершенная им поездка — демонстрация украинской принадлежности Крыма, — подчеркнул собеседник ФАН. — Имеет право украинец посетить одну из областей своего государства? Конечно же может! Тогда, скажет он, «почему я, как гражданин Украины, не могу здесь отдыхать?». Крыть такой аргумент совершенно нечем».

При этом Джаралла напомнил, что Виктор Медведчук — едва ли не единственный представитель украинского истеблишмента, который ориентируется в своей деятельности на Россию. Во времена предыдущих президентов Украины (даже при Петре Порошенко) именно этот человек являлся основным каналом связи между высшим руководством обеих стран.