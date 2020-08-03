Звезды шоу-бизнеса поддержали массовую вакцинацию против коронавируса

Москва, 3 августа. Вакцина против коронавируса уже осенью будет запущена в производство, о чем ранее сообщали российские ученые и чиновники. Деятели российского шоу-бизнеса озвучили свои планы и сомнения касательно будущей вакцинации.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин подчеркнул, что готов к вакцинации против коронавируса. Супруг певицы Валерии уверен в необходимости бороться с инфекцией, в противном случае «мы все погрязнем в пучине». Пригожин обратил внимание, что вирус парализовал мир, вызвав людские смерти.

«Вот такая война сегодня, вирусная, как в компьютере. И не надо никаких пушек, танков, ядерного оружия. Представляете, как мир парализовало? Просто один вирус. И все. Все затряслись, все заболевают, все умирают. И вот вам результат», — заявил продюсер.

Он отметил, что у него нет никаких опасений в связи с тем, что вакцину разработали за небольшой срок. По словам продюсера, в России есть гениальные люди, способные к прорывным результатам в медицине.

Певец Лев Лещенко считает, что ему не надо вакцинироваться, ведь переболев коронавирусом, он теперь обладает иммунитетом. Лещенко добавил, что у него нет никаких опасений, он находится в Венгрии, где практически все время отдыхает ввиду малого объема работы.

Телеведущая Роза Сябитова намерена в числе первых пройти вакцинацию.

«Как любой нормальный цивилизованный человек, я отношусь к вакцине нормально. Если есть заболевание, которое приводит вот к таким последствиям мирового масштаба, то необходимо лекарство, которое это все купирует. Конечно, да, за вакцину», — выразила готовность телесваха.

Сябитова отметила, что в ситуации с пандемией лишние вопросы не нужны. Себя она назвала дисциплинированным в этом плане человеком, пишет «Ридус».

Напомним, что к началу 2021 году в России будут выпускаться миллионы доз вакцины от коронавируса, о чем заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.