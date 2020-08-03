Эксперт с помощью кресла пилота подтвердил версию о взрыве на борту MH17

Москва, 3 августа. Повреждения в кабине рейса MH17 подтверждают, что самолет не сбивался ракетой из ЗРК «Бук», как полагает совместная следственная группа (ССГ). Об этом написал независимый технический эксперт Юрий Антипов.

Эксперт пояснил, что кресла пилотов двигаются по металлическим направляющим — это позволяет садиться за штурвал или вставать с места. Антипов проанализировал снимки пола кабины после крушения, уделив при этом особое внимание салазкам, по которым движется кресло. Оказалось, что по характеру повреждения направляющих можно определить траекторию движения сорванного кресла.

На фото оранжевой стрелкой обозначена носовая часть кабины. Желтые стрелки указывают на направляющие кресла пилота. Антипов отметил, что передняя часть кабины повредилась при столкновении с землей, соответственно, кресла должны были сорвать механизмы крепления и улететь вперед к носу. Однако характер повреждений направляющих говорит о другой траектории. По словам эксперта,кресло отрывалось в районе поворота.

«Кресло КВС оказалось еще в полете сорванным и отброшенным назад и вправо. Могла ли это сделать ракета «Бука», взорвавшаяся над кабиной? Очевидно, что нет», — цитирует Антипова «Царьград».

Также эксперт напомнил, что в эксперименте «Алмаз-Антея» взорванная рядом с самолетом ракета даже не пошевелила кресла пилотов. Антипов отметил, что, судя по повреждениям, на борту MH17 произошел взрыв. Скорее всего, пилот откатился до точки поворота рельсов, и только после этого кресло сорвало взрывной волной.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Ранее Юрий Антипов рассказал, что происходило в кабине рейса незадолго до крушения. Эксперт подчеркнул, что ССГ проигнорировала огромное количество улик, подводя к удобной версии с «Буком».