Царев раскрыл роль Тимошенко в переговорном процессе по Донбассу

Идея создания «парламентской миссии» из числа депутатов Верховной рады, озвученная лидером политической партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко на самом деле принадлежит главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал бывший депутат Рады Олег Царев.

Согласно инициативе Тимошенко, украинские парламентарии принимали бы участие во всех международных переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Обращаюсь ко всем лидерам фракций, парламента, ко всем народным депутатам, которые имеют опыт, которые компетентны в международных дипломатических делах, чтобы создать специальную парламентскую миссию, авторитетную, профессиональную», — заявила глава «Батькивщины».

По словам политика, в задачи этой миссии будет входить «самое активное участие во всех международных переговорах» относительно возвращения на Украину мира и территорий. Тимошенко напомнила лидерам парламентских фракций, что Верховная рада имеет «весомую функцию и ответственность в управлении жизнью страны». Поскольку парламент много лет стоит в стороне от переговоров, то, по ее мнению, он «оставил это на откуп каждому очередному президенту».

Экс-депутат Рады Олег Царев в интервью ФАН признался, что положительно оценивает эту идею.

«Это на самом деле инициатива Виктора Медведчука, у которого давние отношения с Юлией Тимошенко. Наверняка, она выходит с этой идеей по его просьбе. Виктор Медведчук усилил свои позиции и очень активно занимается проблемой Донбасса», — сказал Царев.

Но если бы эту инициативу активно лоббировал Виктор Медведчук, то к ней бы относились в Верховной раде настороженно, утверждает политик.

«Однако получается, что ее предложил один из лидеров фракции, которая никогда не была замечена в тесных отношениях с Россией. Есть все шансы, что предложение поддержат другие депутаты, и оно найдет поддержку в администрации президента Украины. Тогда инициатива будет реализована», — выразил надежду он.

Как замечает Царев, в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе со стороны Украины очень много «фриков». Поэтому необходимо создать еще орган, в который будут входить народные депутаты. Он также подчеркивает, что желательно туда включить парламентариев из стран, которые входят в переговорную группу — Франция, Германия, Россия.

«Тогда они будут лучше знать ситуацию в Донбассе. Немецкие и французские депутаты смогут воздействовать на руководителей своих стран. Тогда политика будет более согласованной и поможет восстановлению мира в Донбассе, — объясняет бывший украинский парламентарий. – Но, без сомнения, Петр Порошенко делегирует туда каких-нибудь идиотов. Наряду с ними там будут находиться депутаты с оппозиционных партий. В любой парламентской группе основную работу делают два или три депутата, которым это интересно», — добавил собеседник ФАН.

Ранее Юлия Тимошенко назвала избрание действующей власти «трагической ошибкой» граждан Украины. По словам Тимошенко, сейчас есть возможность исправить обозначенную ею ошибку, поскольку в этом году на Украине состоятся выборы в регионах.

Внутренний конфликт на Украине продолжается с 2014 года. Он начался после того, как Киев развернул против некоторых регионов Донбасса, будущих ДНР и ЛНР, военную операцию из-за того, что они объявили о независимости после государственного переворота.