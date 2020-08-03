В горах Кабардино-Балкарии пострадал альпинист из Москвы

Нальчик, 3 августа. В горах Кабардино-Балкарии проходит спасательная операция. Утром в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение, что один из участников восхождения получил травмы на высоте 3500 метров. По данным пресс-службы МЧС Кабардино-Балкарии, группа альпинистов прибыла в республику из Москвы.

«В 11.00 в ЦУКС ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в ущелье Адыр-Су, перевал Джаловчат, высота 3500 метров, группа альпинистов из Москвы в количестве восьми человек попросила о помощи. По предварительной информации, один человек получил травмы», — сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей в региональной пресс-службе МЧС.

Для оказания помощи пострадавшим в горы отправились десять спасателей Эльбрусского высокогорного спасательного отряда МЧС России.

Подобный случай произошел в горах Кабардино-Балкарии в сентябре 2019 года. Тогда спасатели эвакуировали с высоты 3800 метров альпиниста из Москвы, который во время восхождения на Эльбрус сломал ногу. Сотрудникам МЧС пришлось спускать пострадавшего до высоты в 2350 метров, где альпиниста забрали сотрудники скорой помощи.