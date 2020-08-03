Кравчук объявил о подготовке предложений по управлению Донбассом

Киев, 3 августа. Предложения по «особенной системе управления» Донбассом включают расширение экономических и социальных свобод. Об их подготовке заявил представитель Украины в контактной группе по Донбассу, первый президент страны Леонид Кравчук.

Делегацию Киева на переговорах в Минске Кравчук возглавил в четверг, 30 июля. Экс-президент Украины выступил против предоставления Донбассу особого статуса. Он заявил, что речь может идти только об «особенной системе управления», что даст не меньше прав и свобод, чем в других регионах страны.

«Экономических и социальных [свобод]», — ответил Кравчук на вопрос о том, какие свободы подразумевались.

При этом, по его словам, политические права и свободы не предусматриваются, а та система, предложения по которой он разрабатывает, предполагает больше экономических возможностей.