Медик предупредил о возможной опасности шума в ушах

Москва, 3 августа. Шум в ушах является распространенным явлением среди людей. Многие не обращают на него внимание, хотя это может быть сигналом о проблемах со здоровьем, считает эндокринолог и диетолог Михаил Заботин.

Медик подчеркнул, что не стоит игнорировать это, казалось бы, безобидное явление, которое в медицинских кругах получило название тиннитус, сообщает «Слово и Дело».

Специалист охарактеризовал это явление так: в ушах ощущается шум, хотя его источника нет поблизости. Эффект длится более пяти минут, но не происходит после воздействия интенсивного шума.

Заботин подчеркнул, что шум в ушах не является характерным симптомом какого-либо заболевания. Однако медики выделяют возможную связь тиннитуса с рядом возрастных заболеваний.

«Например, атеросклероз сосудов, дислипидемия (повышение фракций «плохого» холестерина), сахарный диабет, гипертоническая болезнь, повышенная масса тела и метаболический синдром. Он может быть последствием шейного остеохондроза, черепно-мозговой травмы, баротравмы, опухоли шеи и головного мозга, хронических заболеваний ЛОР-органов и зубов», — рассказал специалист.

Обобщив статистические данные, медики установили, что 10-20% людей старше 55 лет ощущают шум в ушах. Тиннитусу подвержены и те, кто пьет антибиотики, принимает препараты химиотерапии. Даже аспирин может быть причиной такого явления.

Явление также может быть после сильных нагрузок, включая звуковые. Слышат шум и те, кто часто находится в стрессовом состоянии.

Михаил Заботин констатировал, что этот шум невозможно зафиксировать даже с помощью современной аппаратуры, никакой медик его не услышит. Следовательно, полноценного лечения от тиннитуса нет, но есть косвенные рекомендации.

Основная часть врачей связывает появление шума в ушах с высоким уровнем тревожности. Медики советуют использовать «расслабляющее лечение».

«Скажем, лекарственная терапия, психотерапия, электросон, другие физиотерапевтические методы лечения, иглоукалывание способны в какой-то мере снизить повышенную тревожность», — рассказал эндокринолог.

Иногда пациенту делают МРТ или УЗИ, что часто приводит к диагностированию атеросклероза сосудов и дислипидемии.

Специалист советует придерживаться здорового образа жизни, правильно питаться, хорошо высыпаться, заниматься физической активностью и быть «на позитиве». Он добавил, что если явление было один раз, что пугаться не стоит, а вот систематический характер говорит о необходимости обратиться к помощи медиков.