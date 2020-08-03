Радиолог объяснил, почему не нужно бояться роста коллективной дозы облучения

Москва, 3 августа. Опасности массового облучения из-за роста проведения компьютерной томографии (КТ) для выявления COVID-19 на сегодняшний день нет, заявил эксперт радиационной безопасности рассказал о надежности КТ-исследований Владимир Москаленко.

Ранее о том, что в России есть риск роста коллективной дозы облучения из-за пандемии коронавируса, предупредили специалисты Роспотребнадзора. По данным ведомства, в период с марта по июнь коллективная доза облучения в Москве, Петербурге и Ленобласти выросла в полтора раза. В перспективе это грозит развитием радиационно-индуцированным заболеваний у жителей этих городов.

Однако Москаленко убежден, что объективной причины паниковать из-за роста коллективной дозы облучения нет. Эксперт напомнил, что коллективная доза представляет обобщенную величину, которая говорит о том, «какое состояние в обществе».

«На текущий момент особой опасности от этого нет. И привязываться к этой обобщенной величине довольно трудно, ведь это все индивидуально», — подчеркнул он в комментарии «Невским новостям».

Радиолог добавил, что при томографии облучение безусловно есть, поэтому увлекаться этим видом исследования не стоит: «Для каждого отдельного человека этот вид исследования можно проводить максимум два раза в год, только по необходимости. После первого раза организму требуется несколько месяцев на восстановление». При этом он обратил внимание, что конкретный предел коллективной дозы не прописан в нормативах и рассчитывается для каждого человека индивидуально.