Москва, 3 августа. Сотрудникам социальных учреждений России выплатили 8 млрд рублей за работу в период пандемии коронавируса. Такие данные Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе Минтруда.

«За работу в период пандемии COVID-19 сотрудникам социальных учреждений провели свыше 282 тыс. выплат на общую сумму порядка 8 млрд рублей, — сообщили в Минтруда. — Выплаты назначаются социальным работникам, которые трудились в учреждении во время пандемии. Обязательным условием получения этих средств является работа в двухнедельной смене, предполагающей проживание сотрудников в организации».

В ведомстве уточнили, что медицинские работники в данных соцучреждениях дополнительно получают по 40 тыс. рублей за каждую 14-дневную смену, а если во время нее медики оказывали помощь гражданам, больным COVID-19, то доплата составляет 60 тыс. рублей за смену.

Среднему медперсоналу, соцработникам и педагогам в таких случаях выплачивают по 25 тыс. рублей, а если во время смены они оказывали помощь заразившимся COVID-19, то доплату увеличивают до 30 тыс. рублей.

Младшему медицинскому персоналу выплачивают по 15 тыс. рублей за смену и 20 тыс. рублей соответственно, а техническому персоналу — по 10 и 15 тыс. рублей.

Отмечается, что врачам произвели более 3 тысяч выплат, средний медперсонал дополнительно получил около 50 тыс. выплат, а соцработники и педагоги — 49 тыс. выплат. При этом работникам младшего медперсонала направили 95 тыс. выплат, а техническим работникам — 85 тыс. выплат.

Напомним, первые случаи COVID-19 были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В России, по последним данным, насчитывается 856 264 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14207 летальных исходов, при этом выздоровели 653 593 человека.