Турецкая молодежь устроила стрельбу в центре Стамбула

Стамбул, 3 августа. Стамбульская молодежь решила разнообразить ночное катание на машинах стрельбой из помпового оружия. Свое развлечение турки выложили в социальных сетях. Благодаря видеозаписи нарушителей порядка удалось вычислить полиции.

На девятисекундном видео видно, как под громкую музыку мужчина высовывает ружье из окна и начинает стрелять в воздух. Злоумышленники даже разместили геотег места, где произошел разбой — район Эсентепе.

Полиция задержала правонарушителя, но на следующее утро он был выпущен на свободу по решению прокуратуры.

В Стамбуле обстрел из помпового ружья происходит не впервые. В 2017 году мужчина устроил стрельбу с крыши дома в районе Эсеньюрт.

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