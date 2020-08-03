Мужчина угрожает взорвать бомбу в бизнес-центре в Киеве

Киев, 3 августа. Неизвестный мужчина угрожает взорвать бомбу в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве. Полиция ведет переговоры с ним, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
По его словам, в полицию поступил звонок от представителя АО «Универсал Банк». Правоохранителям сообщили, что в отделение банка зашел мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке лежит бомба, и попросил вызвать полицию.
Геращенко сообщил, что сотрудники банка покинули помещение, внутри по собственному желанию остался только руководитель отделения.
«Введена в действие специальная полицейская операция «Гром». Представители полиции начали переговоры с террористом», — написал замглавы МВД Украины на своей странице в социальной сети Facebook.