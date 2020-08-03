В Армении произошел взрыв возле здания полиции

Ереван, 3 августа. Неизвестный взорвал бомбу возле здания полиции в армянском городе Берд, расположенном недалеко от границы с Азербайджаном. По факту инцидента в Тавушской области Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело.

Взрыв произошел 2 августа около 4.00 утра, в результате зданию полиции был нанесен значительный ущерб, в частности, повреждены окна и стены.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили кольцо и деталь от гранаты.

Уголовное дело возбуждено по статьям 185 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 235 УК Армении (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или устройств).

Полиция ведет работу по установлению источника поставки боеприпасов и личности злоумышленника. Для установления обстоятельств происшествия назначены судебно-техническая, судебно-техническая и другие экспертизы.