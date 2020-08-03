Россиянам рассказали, в каком случае они снова получат 10 тысяч на детей

Москва, 3 августа. Российские семьи с детьми, скорее всего, получат новые социальные выплаты в 2020 году. К такому выводу пришел эксперт Института современного развития Никита Масленников.

«Думаю, что эти социальные выплаты не последние. Пока непонятно, будет ли вторая волна коронавируса с новыми ограничениями», — сказал он.

По мнению эксперта, если вторая волна все же начнется, и в России снова придется вводить карантинные меры, то власти примут решение о новых мерах поддержки семей с детьми, пишет «ФедералПресс».

Напомним, в июне всем россиянам с детьми от трех до 16 лет, подавшим соответствующее заявление, выплачивали по 10 тысяч рублей на ребенка. Кроме того, по пять тысяч на ребенка в возрасте до трех лет выплатили за апрель, май и июнь. В июле по 10 тысяч рублей получили все семьи, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет.

Ранее в России предложили продлить выплату в 10 тысяч рублей на август. Данную инициативу уже поддержали в Госдуме РФ. По мнению политических деятелей и экспертов, эти деньги станут хорошей поддержкой для семей, которым нужно готовить ребенка к началу нового учебного года.

Ранее стало известно, какие категории россиян получат выплаты в августе. В частности, деньги могут получить те семьи с детьми, которые не подали заявление на выплату ранее.