Килинкаров предрек «расцвет» терроризма и рост преступности на Украине

Уровень уличной и организованной преступности на Украине будет только расти, а страна столкнется с расцветом терроризма. Такой прогноз Федеральному агентству новостей высказал бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Таким образом он отреагировал на задержание террориста в Киеве. Отмечается, что неизвестный мужчина зашел в помещение банка в бизнес-центре «Леонардо» и заявил, что у него в рюкзаке бомба. Как сообщил первый замглава МВД Украины Антон Геращенко в Facebook, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» и сказала, что террорист попросил вызвать правоохранителей. Сотрудники финансового учреждения покинули помещение отделения, а его руководитель остался внутри по собственному желанию.

По заверениям Геращенко, МВД решило применить специальную полицейскую операцию «Гром». Сотрудники полиции в ходе переговоров предложили захватчику сдаться, пояснил он. При этом мужчина с якобы бомбой в рюкзаке также потребовал, чтобы к нему допустили представителей средств массовой информации для интервью.

«Похоже, ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке», — пишет Геращенко.

Как полагает украинский политик Спиридон Килинкаров, такие случаи на самом деле являются результатом «безнаказанности» в истории с луцким террористом, с которым велись переговоры. Тогда он выдвинул требования, которые были выполнены властями. По словам собеседника ФАН, это «все звенья одной цепи». Но происходящие события также являются последствиями антитеррористической операции (АТО), которую Киев начал против республик Донбасса.

«Есть украинцы, которые прошли АТО, и теперь они никому не нужны. Когда таких людей с криминальным прошлым посылали на войну, то нужно было отдавать отчет, что они родину на самом деле защищать не будут. Эти граждане обучатся взрывному делу и обращению с оружием. В дальнейшем они будут промышлять на территории Украины тем, чем они раньше и занимались в Донбассе, — рассказывает Килинкаров. — К примеру, оба предыдущих террориста судимые и не раз. Они так или иначе были связаны с боевыми действиями в Донбассе, числясь в рядах незаконных вооруженных формирований. Таким образом, эта тенденция будет продолжаться».

Собеседник ФАН убежден, что в этой ситуации правоохранительным органам правильно было бы проводить профилактические мероприятия в отношении людей, связанных с проведением антитеррористической операции в Донбассе и имеющих судимость.

«Это должен быть особый контроль за деятельностью таких граждан, умеющих обращаться с оружием и взрывчаткой. Но я пока не вижу таких инициатив и реальных действий. Однако финансирование полиции ведется на достаточно высоком уровне. В самом ведомстве нужно провести организационные мероприятия. Но ничего подобного не происходит, — говорит политик. — Более того, на Украине оборот нелегального оружия составляет от 3 до 5 млн единиц. Никто не пытается даже взять под контроль его и изъять из теневого оборота».

Такие случаи террористической активности являются «не первыми и не последними», поскольку в стране экономический кризис и высокий уровень безработицы, утверждает Килинкаров.

«Найти достойную работу на Украине достаточно сложно, и ситуация будет усугубляться еще больше, потому что никаких дополнительных ресурсов для возобновления экономики страны нет. Уровень преступности, безусловно, будет расти. По мере того, как слабеет полиция и силовые структуры, организованная и уличная преступность будет развиваться, а также впервые Украина сталкивается с расцветом терроризма», — добавил собеседник ФАН.

Ранее 21 июля в центре города Луцка вооруженный террорист Максим Кривош, называвший себя Максим Плохой, захватил рейсовый автобус с пассажирами. Граждане оставались в заложниках более 12 часов. К счастью, никто из людей не пострадал, а Кривош сдался полиции.

При этом луцкий террорист требовал, чтобы президент Украины записал видеообращение с призывом посмотреть фильм 2005 года «Земляне». Зеленский выполнил эту просьбу.