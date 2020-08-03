Гибель девяти морпехов США перевела бардак в Пентагоне на новый уровень

Девять военнослужащих Корпуса морской пехоты (КМП) США погибли 30 июля во время трагического инцидента у берегов Калифорнии.

Главным героем развернувшейся на море драмы стала штатная гусеничная десантная машина-амфибия морской пехоты США AAVP-7A1. Морпехи называют такие амфибии «амтрэк» (amtrack, сокращение от amphibious tracked vehicle — плавающая гусеничная машина).

Амтрэк идет на дно

Амтрэки были приняты на вооружение КМП еще в 1972 году. Поскольку до сих пор замены им нет, эти машины продолжают официально считаться современным десантным средством, хотя справедливость этого словосочетания вызывает у многих морпехов сомнения.

AAVP-7A1 применяется для транспортировки с десантных кораблей на сушу личного состава экспедиционных батальонов КМП. Амтрэк имеет довольно крупные размеры (длина 7940 мм, ширина 3270 мм, высота 3260 мм), боевую массу до 29 тонн, пару водометов для движения по воде, противопульное бронирование и башенку, в которой установлены 12,7-мм пулемет M2HB и 40-мм автоматический гранатомет Mk 19.

Амфибия развивает на суше скорость до 65 км/ч. Водометы способны разогнать ее на воде до 10–13 км/ч.

Помимо трех членов экипажа (командир машины, механик-водитель и стрелок), AAVP-7A1 может принять на борт еще 25 морских пехотинцев в полном снаряжении.

Помимо КМП США, амтрэки используются морпехами Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Индонезии, Испании, Италии, Тайваня, Южной Кореи и Таиланда. В общем, AAVP-7A1 — хоть и не самая новая, но вполне надежная «рабочая лошадка».

Однако 30 июля надежность амтрэков внезапно была поставлена под сомнение. Дело было так.

Три амтрэка и двигающаяся вместе с ними надувная лодка принимали участие в учениях 15-го экспедиционного батальона морской пехоты (15 MEU) на острове Сан-Клементе, расположенном возле побережья Калифорнии. После пяти часов вечера по местному времени амфибии вплавь двинулись с острова к десантному вертолетному кораблю-доку USS Somerset (LPD-25). Вскоре внутрь одного из амтрэков начала поступать забортная вода.

Что стало тому причиной — неизвестно. Кто-то позже предположил, что виной всему оказалось усилившееся волнение. Но эту версию опроверг генерал-лейтенант КМП Джозеф Остерман, сообщивший, что в целом условия были приемлемыми. То есть курортными они на море, определенно, не являлись. Но и чего-то из ряда вон выходящего: штормовая волна, шквалистый ветер — тоже не наблюдалось.

Это подтверждается тем, что две другие амфибии, входившие в состав группы, никаких проблем не испытывали. Скорее всего, поступление воды в терпящий бедствие амтрэк было вызвано человеческим фактором — ошибкой кого-то из находившихся в амфибии или небрежностью технического персонала, обслуживающего амтрэки на борту десантного корабля.

Так или иначе, но предотвратить затопление AAVP-7A1 не удалось. Из 16 упакованных в броне- и спасжилеты военнослужащих, находившихся на борту ушедшей под воду амфибии, спешно подошедшие к месту катастрофы два других амтрэка и надувная лодка сумели подобрать лишь восьмерых. Еще восемь пропали без вести.

По мнению специалистов, эту восьмерку погубили… средства защиты и спасения — те самые броне- и спасжилеты. Заметно ограничивающие подвижность элементы снаряжения могли помешать морпехам своевременно покинуть тонущую амфибию — люди ушли вместе с амтрэком на дно, банально застряв в десантных люках…

Все спасенные были спешно доставлены в береговой госпиталь под Сан-Диего. Вскоре стало известно, что один из морпехов скончался, еще один находится в критическом состоянии, а другой — в стабильно тяжелом. Остальные пятеро спасенных после медосмотра вернулись в свою часть.

«Мы глубоко опечалены…»

Тем временем в районе, охватывающем более тысячи морских миль, продолжались активные поиски пропавших без вести морских пехотинцев. К этой операции были привлечены силы 15 MEU, ракетный эсминец USS John Finn (DDG-113), патрульный корабль береговой охраны USCGC Forrest Rednour (WPC-1129), а также четыре вертолета.

«Мы глубоко опечалены этим трагическим инцидентом. Я прошу для наших морских пехотинцев, моряков, а также их семей поддержки в ваших молитвах, пока мы продолжаем наши поиски», — объявил полковник КМП Кристофер Бронци.

Поскольку амтрэк затонул на глубине, которая оказалась недоступна ныряльщикам в легководолазном снаряжении, 31 июля к поисковым работам подключилось судно HOS Dominator, выполняющее в Сан-Диего по контракту с ВМС США работу спасателя подводных лодок. Участники поисково-спасательной операции очень рассчитывали на это судно, оборудованное опускаемой рекомпрессионной системой спасения экипажей подводных лодок (Submarine Rescue Diving and Recompression System) и подводным поисковым дроном.

Увы, сверхнавороченный «спасатель», не так давно хорошо проявивший себя во время поисков затонувшей аргентинской подлодки S-42 San Juan, на сей раз оказался бессилен. Пропавших без вести восьмерых военнослужащих ни на воде, ни под водой обнаружить не удалось. Утром 2 августа участникам поисков окончательно стало понятно, что шансов кого-то отыскать в районе гибели амтрэка нет.

«С тяжелым сердцем я решил завершить поисково-спасательные работы, — сообщил Бронци. — Непоколебимая преданность морских пехотинцев, моряков и береговой охраны настойчивым усилиям по спасению была огромной».

Командование United States Marine Corps приостановило использование AAVP-7A1 на плаву до проведения расследования. Тем самым КМП де-факто лишился возможности использовать по назначению более тысячи имеющихся у американских морпехов амтрэков.

Заметим, что инцидент 30 июля — отнюдь не первый. Например, в январе 2011 года там же, близ Сан-Клементе, уже тонул AAVP-7A1. Но недавнее ЧП — первое, когда затопление амфибии унесло столь много жизней: в 2011-м в ушедшем под воду амтрэке погиб всего один морпех, а прочие успели вовремя эвакуироваться.

Какой же вывод из этого можно сделать? Дезорганизация в Вооруженных силах США и ОПК Соединенных Штатов, вызванная политическими, экономическими и социальными проблемами, усугубленными COVID-19, продолжает нарастать. Но если раньше это выражалось в росте числа авиапроисшествий и пожаров на кораблях, то теперь волна американского «смутного времени» докатилась и до United States Marine Corps.

Бардак в Пентагоне

В Пентагоне прекрасно осознают, к каким последствиям может привести такой бардак, но не совсем понимают, как исправить ситуацию. Поэтому до выяснения столь важного вопроса отдается стандартный приказ «Все прекратить и ничего не трогать!»

Так было и в ВМС США, когда после серии пожаров на кораблях последовал запрет на все огневые и сварочные работы, проводимые на борту строящегося атомного авианосца USS John F. Kennedy (CVN 79). По тому же алгоритму после трагедии 30 июля поступили и в КМП, запретив амфибиям соваться в воду.

Между тем рецепт решения накопившихся у американских силовиков проблем предельно прост. Вашингтону нужно всего лишь поумерить геополитические аппетиты и перестать изображать из себя мирового гегемона, старающегося любой ценой «сдерживать» Москву с Пекином. Это позволит Соединенным Штатам не только изрядно сэкономить на военных расходах, но и, наконец, обратить внимание на лечение своих внутренних «болячек».

А то, право слово, ситуация, когда президент государства, претендующего на роль мирового лидера, прячется в бункер от собственных граждан и вот уже который месяц не может пресечь массовые беспорядки, вызывает, по меньшей мере, удивление.

Пока Дональд Трамп насыщает Twitter пафосными реляциями, американские самолеты в мирное время продолжают падать, американские корабли — гореть, а американские морпехи — тонуть.