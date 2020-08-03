Эксперты назвали причины, зачем Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн

Американский сжиженный газ является конкурентом российскому, и именно власти США делают все для отсрочки запуска проекта «Северный поток — 2» или даже его отмены. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Польша штрафует «Газпром»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2». Сумма штрафа, как отмечается, составляет 57 миллионов долларов.

Речь идет о разбирательстве, которое касается создания консорциума, финансирующего строительство газопровода «Северный поток — 2» «без необходимого согласия президента UOKiK».

«В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу, к «Газпрому», однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства», — говорится в тексте сообщения.

Наполнить бюджет

Общественный деятель, депутат Государственного совета Удмуртской Республики шестого созыва Сергей Буторин отметил, что таким образом Польша старается залатать дыры в своем бюджете за счет России. Сумма для стран незначительная, однако метод «на халяву и уксус сладкий» — как раз о Польше.

«Ее меркантильная политика прошлых времен по отношению к другим странам всегда была заметна. «Северный поток — 2» ставит крест на политике лимитрофов. Поэтому они, опираясь на демократическую, а часто и лояльную политику России по отношению к токсичным для дипломатических отношений странам, позволяют себе злоупотреблять политикой введения международных отношений и ставить себя в один ряд с такой страной, как Россия», — пояснил Буторин.

Помимо этого, заметил политик, польская нефтегазовая компания PGNiG намерена принять активное участие в судебных дискуссиях по «Северному потоку — 2». Таким образом она преподносит себя как проводник-лакей, который будет представлять интересы США.

«Цель всего этого цирка — стремление США как можно сильнее отстранить конкурента и завладеть рынком в Европе для своей продукции, особенно сланцевой, цены на которую заметно упали в рамках эпидемии», — заключил Буторин.

Сговор против России

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков считает, что «Северный поток — 2» — проблема не одной лишь Польши. Она, безусловно, потеряет от потери транзита через свою территорию, однако действия Варшавы в данном вопросе определяются скорее не польскими интересами, а указаниями из Вашингтона. Именно американский сжиженный газ является конкурентом российскому, и именно власти США делают все для отсрочки запуска проекта «Северный поток — 2» или даже его отмены.

Политолог напомнил, что в июне 2020 года Вашингтон предложил расширить санкции против «Северного потока — 2». А 28 июля 2020 года Украина и Польша договорились предпринимать дальнейшие шаги для недопущения реализации российского проекта «Северный поток — 2». Соответствующий вопрос украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем во время встречи в Варшаве.

«Картина полностью согласованных действий по построению новых препятствий «Северному потоку — 2» налицо. И решение польского регулятора оштрафовать «Газпром» за отказ сотрудничать с польским антимонопольным комитетом в расследовании относительно создания консорциума, который финансирует строительство газопровода «Северный поток — 2» без необходимого на то согласия UOKiK, выглядит одним из таких шагов. Кроме того, польская сторона нашла легкий способ пополнить свою казну», — пояснил Сергей Простаков.

По его словам, Польша в очередной раз показала, что рассчитывать на снижение сопротивления строительству «Северного потока — 2» нельзя. Чем ближе будет его завершение — тем сильнее станут попытки воздействия.

«Поэтому российской стороне необходимо обеспечить завершение проекта и технологически, и юридически, и даже политически. России нужно быть готовой к любым враждебным шагам и провокациям», — заключил Сергей Простаков.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019-го президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

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