Сын украинского бизнесмена купил остров в Италии за 10 млн евро

Рим, 3 августа. Остров Галлинара, расположенный в Лигурийском море, в июле перешел в собственность к сыну крупного украинского бизнесмена и политика Вячеслава Богуслаева.

По данным итальянской газеты Corriere della Sera, остров был куплен 17 июля за 10 млн евро. Его продали две семьи, которые владели этой недвижимостью более 40 лет. Покупателем стала компания Galinette, которая напрямую может быть связана с человеком, чьи данные совпадают с личностью 42-летнего Александра Богуслаева проживающего в Монако.

Журналисты подчеркнули, что речь идет о сыне главы завода «Мотор Сич», который производит авиационные газотурбинные двигатели. Вячеслав Богуслаев считается одним из самых богатых людей на Украине.

Добавим, что площадь острова превышает 10 гектаров. Он расположен в полутора километрах от побережья области Лигурия в северной части Италии.

Прежние собственники, по мнению СМИ, могли продать остров на фоне проблем в отношениях с местными чиновниками и природоохранным статусом Галлинары. Туристам был воспрещен доступ на остров. На Галлинаре ранее был построен монастырь бенедиктинцев, там же есть остатки коммуникаций, которые создали расквартированные солдаты нацистской Германии в годы Второй мировой войны.