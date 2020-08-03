Эксперт Радченко спрогнозировала рост числа ипотечных заемщиков в РФ

Москва, 3 августа. Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко выразила надежду, что решение правительства России должно увеличить количество ипотечных заемщиков в стране.

Эксперт прокомментировала Федеральному агентству новостей заявление премьер-министра Михаила Мишустина о снижении размера первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%.

«Да, конечно, это [решение] послужит, безусловно, росту спроса [ипотечных кредитов], — сказала Радченко. — Собственно, ради этого все и делалось. Хотя, знаете, сейчас даже без 15-процентного первоначального взноса банки все равно буквально завалены заявками — объемы ипотеки растут».

По словам эксперта, кредитные организации всегда конкурируют между собой, поэтому можно предположить, что снижение ставок продолжится.

«При этом и различные застройщики тоже устраивают всякие акции, — отметила собеседница ФАН. — Что-то вроде «Платим проценты за вас до конца года». Они всячески пытаются стимулировать [потенциальных покупателей жилья]».

Причина такого снижения объясняется легко — регулярное снижение Центробанком РФ ключевой ставки, пояснила Радченко.

«Ключевая ставка достигла рекордного минимума — 4,25%, — напомнила она. — Плюс 2% — маржа банка. Значит, 6,5% — вполне нормальная на данный момент рыночная цена [ипотеки]. Ну, максимум должно быть 7%».

В заключение эксперт выразила надежду, что к концу нынешнего года снижение распространится и на все остальное тоже.

«Банки должны снизить свои уже имеющиеся продукты до этой рыночной цены, — заявила собеседница ФАН. — Потому что маржа кредитных организаций не может быть, скажем, 5%. Это уже грабеж! Поэтому, я думаю, будет снижение и дальше».

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями о подписании необходимого постановления сообщил о том, что размер первоначального взноса по льготной ипотеке снижен до 15% (с 20%).

Данное решение поможет тем россиянам, которые не успевают накопить необходимую для получения ипотечного кредита сумму до 1 ноября текущего года, когда завершится заключение новых кредитных договоров по льготной ставке 6,5%