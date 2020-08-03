Французский политтехнолог рассказал, кто помог ему добраться в Ливию

Французский политический журналист Бернар-Анри Леви, известный миру как «серый кардинал либерализма», раскрыл имена тех, кто способствовал его визиту в Ливию.

Напомним, пресс-служба Президентского совета так называемого Правительства национального согласия (ПНС) ранее опровергала свою причастность к организации визита француза в Северную Африку. Учитывая резко негативное отношение самих ливийцев к Бернару Леви как к человеку, который стал катализатором многолетнего кризиса, ПНС не могло признаться в том, что организовало его визит в страну. Однако подозрение в обратном у общественности закралось после неоднозначных публикаций в Twitter главы МВД ПНС Фатхи Башаги, где министр противоречил сам себе, комментируя тему приезда политтехнолога из Франции.

Некоторое время спустя в местных СМИ начала распространяться информация о том, что советник министра внутренних дел ПНС Ливии Фатхи Башаги Имад Шанаб координировал встречу гостя из Франции с членом парламента Сулейманом аль-Факихом, Мухаммедом аль-Сабти (Тайарой) и бывшим главой военного совета Мисураты Рамаданом Зармоухом. Другие источники сообщали, что Леви прибыл в Ливию по приглашению МВД ПНС.

Окончательно слухи развеял сам француз, опубликовав репортаж из североафриканской страны в The Wall Street Journal под названием «Моя ливийская засада» и несколько фотографий в своем аккаунте в Twitter.

« Disavowed », morons? Here is my story, in the Wall Street Journal, of the ambush in #Libya: Men armed with Kalashnikovs firing and chasing me and my team. Chants of “Jewish dog” in streets. Pictured here, the officers who helped me escape and do my work. https://t.co/rdIvXRhkMn — Bernard-Henri Lévy (@BHL) July 31, 2020

«…на фото изображены офицеры, которые помогли мне сбежать и выполнить мою работу», — пишет Бернар-Леви.

Отметим, мужчины на фото одеты в форму МВД ПНС Ливии с соответствующими шевронами. Аналогичные опознавательные знаки присутствуют и на авто на заднем плане.

Это не единственное доказательство причастности «правоохранительного» ведомства ПНС к визиту Леви в страну. В своем материале для WSJ журналист отметил, что лично беседовал с Фатхи Башагой перед тем, как прилететь в Ливию, а также выразил свое мнение по поводу причастности Турции к конфликту.

«Чего я не мог себе представить, учитывая мой энтузиазм по поводу поездки и, возможно, мою наивность, так это адского механизма, который был приведен в действие, как только я сообщил Министерству внутренних дел Триполи о своих планах о приезде. Министр, г-н Башага, является главным полицейским страны. Он также является одним из немногих, кто выразил желание видеть Европейский Союз и Париж противовесом Москве и Анкаре. Однако он должен подчиниться премьер-министру г-ну Сарраджу, который является турецким протеже», — пишет французский журналист.

Он отметил, что при подготовке к поездке в Ливию уже знал о том, какую бурю негодования эта идея вызовет у агентов Эрдогана в Ливии. Однако, несмотря на сотрудничество с главой МВД ПНС Фатхи Башагой, Леви публично заявил о том, что убежден в причастности Анкары к спонсированию триполитанских структур — в частности, путем поставок вооружения.

«Единственное, о чем я сожалею по поводу последней поездки — мне не удалось увидеть причал, который Турция использует для обхода эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию и укрепления ПНС. Теперь я верю, что причина конфликта в этом», — заключил Леви.

Вероятно, эта ситуация накалит и без того непростые отношения МВД ПНС и Президентского совета. Пригласив в Ливию известного европейца, Башага, видимо, надеялся заручиться поддержкой Европы и занять место Файеза Сарраджа. Однако успеет ли сам глава МВД или его новый друг из Франции что-то предпринять, прежде чем Президентский совет примет в отношении Башаги обещанные юридические санкции против участников организации визита Бернара Леви, покажет время.