Французский политтехнолог рассказал, кто помог ему добраться в Ливию

Французский политический журналист Бернар-Анри Леви, известный миру как «серый кардинал либерализма», раскрыл имена тех, кто способствовал его визиту в Ливию.

Напомним, пресс-служба Президентского совета так называемого Правительства национального согласия (ПНС) ранее опровергала свою причастность к организации визита француза в Северную Африку. Учитывая резко негативное отношение самих ливийцев к Бернару Леви как к человеку, который стал катализатором многолетнего кризиса, ПНС не могло признаться в том, что организовало его визит в страну. Однако подозрение в обратном у общественности закралось после неоднозначных публикаций в Twitter главы МВД ПНС Фатхи Башаги, где министр противоречил сам себе, комментируя тему приезда политтехнолога из Франции.

Некоторое время спустя в местных СМИ начала распространяться информация о том, что советник министра внутренних дел ПНС Ливии Фатхи Башаги Имад Шанаб координировал встречу гостя из Франции с членом парламента Сулейманом аль-Факихом, Мухаммедом аль-Сабти (Тайарой) и бывшим главой военного совета Мисураты Рамаданом Зармоухом. Другие источники сообщали, что Леви прибыл в Ливию по приглашению МВД ПНС.

Окончательно слухи развеял сам француз, опубликовав репортаж из североафриканской страны в The Wall Street Journal под названием «Моя ливийская засада» и несколько фотографий в своем аккаунте в Twitter.

« Disavowed », morons? Here is my story, in the Wall Street Journal, of the ambush in #Libya: Men armed with Kalashnikovs firing and chasing me and my team. Chants of “Jewish dog” in streets. Pictured here, the officers who helped me escape and do my work. https://t.co/rdIvXRhkMn