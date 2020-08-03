Россиян предупредили о росте болезней из-за КТ-исследований

Москва, 3 августа. Роспотребнадзор предупредил об опасности массового облучения из-за проведения компьютерной томографии (КТ) для выявления у граждан коронавирусной инфекции.

По информации ведомства за четыре месяца (март-июнь) был зафиксирован рост коллективной дозы облучения в полтора раза. Это явление наблюдается в Москве, Петербурге и Ленинградской области. В Роспотребнадзоре считают, что рост коллективной дозы облучения может потенциально привести к радиационно-индуцированным заболеваниям у жителей, указал НСН.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ведомство, сотрудники Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени Рамзаева выяснят, какие последствия могут быть для здоровья граждан. Они также начали собирать данные о количестве выполненных КТ-исследований в российских регионах и отдельных медицинских учреждениях, пишет «ФедералПресс».