Коц отреагировал на драку десантников с Росгвардией в Парке Горького

Беспорядки в Парке Горького десантников не красят, но по ним не нужно судить обо всех ветеранах ВДВ, заявил в интервью Федеральному агентству новостей специальный корреспондент «Комсомольской правды», военнослужащий ВДВ запаса Александр Коц.

Ранее в пресс-службе Центрального округа Росгвардии сообщили, что личности зачинщиков массовой драки между бывшими десантниками и сотрудниками ОМОН, которая произошла 2 августа в Парке Горького, устанавливаются.

«Во время праздничных мероприятий в Парке Горького военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка. Проводятся мероприятия по установлению личности зачинщиков», — приводит ТАСС сообщение Росгвардии.

Комментируя инцидент, Александр Коц заявил, что произошедшее совсем не красит отставных десантников.

«Бывших десантников не бывает, поэтому драка в любом случае их не красит. Это все-таки праздник, это день профессионалов, и нужно вести себя как профессионалы, даже если ты немножко разгорячен алкоголем. Сколько лет подряд проводятся праздники в Парке Горького, и очень редко бывают подобные стычки. И, как мне кажется, [таких ситуаций] всегда можно избежать, всегда можно договориться и надо понимать, что среди сотрудников Росгвардии, в том числе, могут быть люди, которые когда-то служили в воздушно-десантных войсках, а потом, уволившись, поступили в Росгвардию. Это происшествие, конечно, не красит, но по нему я бы не стал судить о всех воздушно-десантных войсках, о всех ветеранах ВДВ», — заявил собеседник ФАН.

Напомним, председатель Союза десантников России Валерий Юрьев ранее отметил, что Роспотребнадзор не давал разрешения проводить организованное праздничное мероприятие, поэтому Союз и командование ВДВ решили отказаться от проведения Дня воздушно-десантных войск. Однако это не помешало десантникам устроить гуляния.

«Знаете, стихию невозможно усмирить, ее необходимо возглавить. Мы ее пытались возглавить, но нам не дали. ВДВ — не шутка», — заявил он в комментарии радио «Говорит Москва».

В минувшее воскресенье в Парке Горького во время празднования Дня Воздушно-десантных войск группа военнослужащих ВДВ запаса устроила драку с сотрудниками ОМОН. По словам очевидцев, стычка началась после замечания росгвардейцев. В результате драки пострадал солдат-срочник Росгвардии, среди сотрудников ОМОН пострадавших нет. Несколько участников потасовки были задержаны, сейчас их всех отпустили.