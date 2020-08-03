Фургал отказался от услуг основного адвоката

Москва, 3 августа. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от услуг своего адвоката Бориса Кожемякина. Об этом сообщил сам юрист.

«Соглашение было расторгнуто 30 июля. Причины и мотивы этого решения мне неизвестны», — сказал Кожемякин РИА Новости.

Борис Кожемякин считался основным адвокатом Фургала, однако в суде интересы экс-губернатора представляли еще два юриста.

Напомним, Сергей Фургал был задержан в начале июля. Бывшему главе Хабаровского края предъявили обвинение в организации убийств и покушении на убийство. По версии следствия, Фургал причастен к тяжким преступлениям против предпринимателей, совершенным в 2004–2005 годах в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области. Как пишет Infox.ru, в ходе следствия выяснилось, что ранее Фургал и его бизнес-партнер Николай Мистрюков уже задерживались по подозрению в убийстве, но их отпустили из-за отсутствия доказательств.

20 июля президент РФ Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Сейчас экс-губернатор находится в СИЗО «Лефортово». Признавать вину бывший глава Хабаровского края отказался.