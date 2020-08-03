Донбасс сегодня: взрывы на позициях ВСУ, Киев перебрасывает силы на запад

Донбасс, 3 августа. Украинские военные продолжают гибнуть и получать ранения в зоне ООС. Минобороны Украины перебрасывает во Львов два батальона для поддержания порядка. ВСУ активно минируют линию соприкосновения. Новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки в зоне проведения Киевом силовой операции в Донбассе прошли относительно спокойно, но говорить о полном соблюдении украинской стороной перемирия не приходится. Донецкое управление Народной милиции сообщает о проведении противником инженерных работ на позициях в районе населенных пунктов Пищевик и Шумы. Подразделения вооруженных сил в данных районах проводят минирование местности и работы по укреплению действующих позиций.

Кроме того, вечером в воскресенье защитники Донецкой Народной Республики зафиксировали неприцельную стрельбу из стрелкового оружия с позиций 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки. Как уточнили в Народной милиции ДНР, огонь вели пьяные украинские военнослужащие, ранее проходившие службу в воздушно-десантных войсках.

Отдельно в оборонном ведомстве республики обратили внимание на минирование подразделениями 501-го батальона 36-й бригады морской пехоты ВСУ местности в районе Водяного на юге Донецкой области. В общей сложности разведка дончан зафиксировала установку более 350 противотанковых мин ТМ-62.

Взрывы на позициях ВСУ привели к потерям

Украинские части продолжают нести потери, не связанные с выполнением боевых задач в зоне Операции объединенных сил, сообщают защитники ДНР. В районе села Пески к северу от Донецка зафиксированы взрывы на позициях украинской армии. Как стало известно из донесений разведки, взрывы являлись частью работ по дооборудованию позиций военнослужащими 57-й мотопехотной бригады.

В результате подрыва окопных зарядов, выполненного с нарушением техники безопасности, двое военнослужащих 34-го батальона 57-й бригады попали в госпиталь с многочисленными ранениями. В свою очередь украинская сторона заявила об обстреле дончанами позиций ВСУ, вследствие чего и случились потери. В Донецке эту версию опровергли, посоветовав украинским бойцам соблюдать технику безопасности при работе с окопными зарядами.

Аналогичное ЧП произошло в районе дислокации 36-й бригады морской пехоты, где при использовании окопных зарядов на позициях ВСУ в районе Водяного ранения получили двое морских пехотинцев. Но на этом череда небоевых потерь в армии Киева не закончилась. В луганском управлении Народной милиции сообщают о гибели младшего сержанта 24-й механизированной бригады. Смерть наступила в результате суицида, причиной которого послужили систематические издевательства сослуживцев над погибшим. По факту доведения до самоубийства в бригаде проводится разбирательство, задержаны двое солдат.

Киев направляет ВСУ для подавления радикалов на Западной Украине

Часть армейских подразделений, спланированных Министерством обороны Украины к отправке в зону ООС, в срочном порядке перебрасываются в западные регионы страны, сообщает разведка ДНР. По приказу украинского министра обороны часть 56-й мотопехотной бригады будет направлена во Львовскую область для подавления возможных волнений.

Опасаются в Киеве силовых акций, которые спланированы националистами в отношении национальных меньшинств — поляков и венгров — в западных регионах Украины. Два батальона из состава упомянутой бригады направлены во Львов для поддержания порядка. Также стоит отметить, что, по данным донецкой разведки, личный состав 56-й бригады в настоящее время заканчивает обучение под руководством американских инструкторов на полигоне «Широкий лан». Оставшаяся часть бригады будет направлена в зону конфликта.