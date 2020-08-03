Специалисты РХБЗ отправились в Усолье-Сибирское для ликвидации загрязнения

Москва, 3 августа. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и специальная техника направлены в Усолье-Сибирское для ликвидации загрязнения химикатами, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину в течение трех месяцев сформировать дорожную карту по устранению последствий загрязнения на территории города, расположенного в Иркутской области.

«Минобороны России направило военных специалистов РХБЗ и специализированную технику для выполнения работ по оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском», — отмечается в сообщении.

Первый эшелон, отправленный оборонным ведомством, доставит к месту происшествия 30 специалистов РХБЗ и свыше десяти единиц военной спецтехники.

Производственное объединение «Усольехимпром», выпускавшее различные химические вещества, являлось градообразующим предприятием для Усолья-Сибирского с 1936 года. В 2010 году производственные мощности были остановлены, а в 2017 году завод был признан банкротом, так и не исполнив свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.

На территории предприятия, площадь которого составляет 610 гектаров, химикатами пропитаны почва, грунтовые и подземные воды.