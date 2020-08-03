Литва попросила США заняться проблемой вокруг БелАЭС

Вильнюс, 3 августа. Власти Литвы не останавливаются в попытках помешать строительству БелАЭС в Гродненской области Белоруссии. Глава Минэнерго Литвы Жигимантас Вайчюнас обратился к США с просьбой «глубже» погрузиться с ситуацию вокруг строительства атомного объекта.

В беседе с американским министром энергетики Дэном Бруйеттом литовский чиновник пожаловался, что БелАЭС будет нести геополитическую и ядерную угрозу не только Литве, но и всему региону.

По мнению Вайчюнаса, раз США так активно пытаются давить санкциями в деле реализации строительства газопровода «Северный поток — 2», то им следует обратить пристальное внимание и на строящуюся атомную станцию.

Руководитель Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов назвал бессмысленной борьбу со строительством БелАЭС.

«Можно позвать председателя Еврокомиссии или шаманов, но ничего от этого не изменится — солнце все равно взойдет на востоке. Также на востоке у Литвы появилась мощная атомная станция, которая будет генерировать 1200 мегаватт мощности», — выразил мнение глава фонда.

Эксперт напомнил, что в Белоруссии уже давно нет дефицита электроэнергии — республика уже несколько лет не покупает ее у РФ и Украины. Запуск АЭС окажет влияние на энергетическую карту всей Восточной Европы, ведь энергия с данной станции пойдет на экспорт.

Анпилогов напомнил, что Литва была поставщиком энергии до закрытия Игналинской АЭС и получала неплохой доход. Теперь же позиции этой страны на энергетической карте Европы довольно слабые. Она не будет никаким генерирующим хабом, потому что теперь там экономически нецелесообразно заниматься строительством компенсирующих мощностей.

Напомним, что не первый год литовские власти придумывают и распускают «страшилки» об опасности будущей АЭС в Белоруссии. Бывший министр энергетики Литвы Арвидас Секмокас продвигал идею, будто опасным объектом будут управлять неквалифицированные белорусские кадры. Он проигнорировал тот факт, что ответственных за эксплуатацию БелАЭС уже несколько лет готовят российские специалисты учебных центров двух атомных станций.